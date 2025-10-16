Fitch'ten Türkiye için enflasyon ve büyüme tahmini

  1. Ekonomim
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 28'e, 2026 yılı sonunda ise yüzde 21'e düşeceğini öngördü. Kuruluş, Türkiye ekonomisinin 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 3,5 oranında büyümesini bekliyor.

Fitch Ratings, Doğu Avrupa ülkelerine yönelik raporunda Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kuruluşun raporunda, "Türkiye'nin notları, düşük devlet borcu, dış finansmana erişimi sürdürme geçmişi, dirençli bankacılık sektörü ve oldukça yüksek kişi başına GSYİH tarafından destekleniyor" denildi.

Değerlendirmede, Türkiye'nin brüt uluslararası rezervlerinin eylül sonu itibarıyla 184 milyar dolara yükseldiği de hatırlatıldı.

Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28'e inmesi bekleniyor

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısındaki Türkiye tahminlerini korudu.

Kuruluş, Türkiye'de enflasyonun eylüldeki yüzde 33 seviyesinden 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026 sonunda yüzde 21'e gerileyeceğini öngördü. Reel faiz oranının 2026 sonunda yüzde 3'e ineceğini tahmin etti.

2025'te yüzde 3,5 büyüme öngörüsü

Fitch, Türkiye'de büyüme tahminini 2025 ve 2026 için yüzde 3,5, 2027 için yüzde 4,2 olarak öngördü.

Fitch, 2027'de seçim öncesi politika gevşemesinin mümkün olduğunu ancak yüksek negatif reel faiz oranlarına dönüş beklenmediğini ifade etti.

Raporda, Dolar/TL paritesi için 2027 sonu tahmini de 53 olarak belirtildi.

