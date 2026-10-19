Fitch'ten Türkiye için iki sektörde risk uyarısı

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de finansal kiralama ve faktoring şirketlerinin 2026 ve 2027 yıllarında artan aktif kalitesi riskleri ve zayıflayan kârlılık marjlarıyla karşı karşıya kalacağını bildirdi.

Fitch, 19 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı raporda, Türkiye'deki finansal kiralama ve faktoring şirketlerini de kapsayan EMEA Gelişen Avrupa finansman ve leasing sektörünün görünümünü haziran ayında "kötüleşen" olarak revize ettiğini hatırlattı.

Bu değerlendirmede küresel büyümedeki yavaşlama, kalıcı enflasyon, yüksek fonlama maliyetleri ve küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ) kaynaklanan aktif kalitesi baskılarının etkili olduğu belirtildi.

Piyasa dalgalanmalarının dolaylı etkilerine dikkat çekildi

Fitch, Türkiye'de son dönemde yaşanan piyasa dalgalanmalarının finansal kiralama ve faktoring sektörleri üzerindeki doğrudan etkisinin sınırlı kaldığını bildirdi.

Finansal kiralama şirketlerinin doğrudan risklerinin düşük, menkul kıymet portföylerinin sınırlı ve fonlama kanallarının yerleşik olduğu belirtildi. Banka iştirakleri olan faktoring şirketlerinin de hissedar desteği ve istikrarlı fonlama imkânlarından yararlandığı ifade edildi.

Bununla birlikte piyasa stresinin borçlular üzerinden aktif kalitesini dolaylı olarak olumsuz etkileyebileceği, yükselen Türk lirası faizleri ve genişleyen kredi temerrüt takası (CDS) primlerinin fonlama maliyetlerini artırabileceği kaydedildi.

Finansal kiralamada iş hacmi büyüdü, risk beklentisi arttı

Türkiye'de finansal kiralama sektörünün yeni iş hacmi, 2026 yılının ilk yarısında dolar bazında yıllık yüzde 48 arttı.

Sat ve geri kirala işlemlerinin yeni iş hacmindeki payı yüzde 38 olarak gerçekleşti. Fitch, bu durumun yatırımlardan ziyade işletme sermayesi finansmanına yönelik talebin sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

Kuruluş, söz konusu işlemlerin ticari gayrimenkul değerlemesi ve kalan değer risklerine maruziyeti artırması nedeniyle daha yüksek risk taşıdığını değerlendirdi.

Sektörün takipteki kredi oranı yüzde 1,9'a gerilerken Fitch, bu oranın 2026 ve 2027 sonlarında kademeli olarak yükselmesini beklediğini açıkladı.

Ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 30 olurken temel kar marjlarının daralabileceği belirtildi. Kaldıraç oranı ise 2025 sonundaki 3,8 kattan 4,9 kata yükseldi.

Faktoring sektöründe işlem hacmi 1,1 trilyon TL'ye çıktı

Faktoring sektörünün işlem hacmi 2026 yılının ilk yarısında yüzde 33 artarak 1,1 trilyon liraya yükseldi.

Fitch, yılın tamamında yüzde 32 büyüme beklerken bu oranın genel olarak enflasyonla uyumlu olduğunu ve reel büyümenin yatay kalacağını öngördü.

Sektörde takipteki kredi oranı yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşmesine rağmen yeni sorunlu kredilerin ve değer düşüklüğü giderlerinin yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Ortalama aktif kârlılığı 2025 yılındaki yüzde 8,1 seviyesinden yüzde 6,4'e gerilerken kaldıraç oranı 4,1 kata yükseldi. Fitch, bu seviyenin hâlen ılımlı olduğunu değerlendirdi.