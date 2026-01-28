Fitch’ten Türkiye kararı: 4 bankanın not görünümünü pozitife çevirdi

Fitch Ratings, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası’nın kredi notu görünümlerini “stabil”den “pozitif”e yükseltti. Kuruluş, söz konusu bankaların uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsi kredi notlarını ‘BB-’ seviyesinde teyit ederken, mali kapasite notlarını da ‘bb-’ olarak korudu. Fitch ayrıca Garanti BBVA’nın hissedar destek notunu (SSR) ‘bb-’ seviyesinde teyit etti.

Fitch, kararın Türkiye’nin uzun vadeli kredi notu görünümünün “pozitif”e revize edilmesini izlediğini belirtti. Kuruluş, söz konusu revizyonun Eylül 2024’teki not artışından bu yana döviz rezervlerinin beklentilerin üzerinde artması, rezerv kalitesindeki iyileşme ve dövize endeksli koşullu yükümlülüklerdeki düşüşle birlikte dış kırılganlıklardaki azalmayı yansıttığını vurguladı.

Fitch ayrıca, Türk bankacılık sektörü için ‘bb-’ seviyesindeki faaliyet ortamı notunun görünümünü de “stabil”den “pozitif”e yükseltti. Bu kararın, bankaların dış piyasalara erişimini sürdürmesi ve enflasyondaki düşüşle birlikte beklenen faiz indirimlerinin etkisiyle 2026’da kârlılığın güçlenebileceği beklentisine dayandığı, aktif kalitesi üzerindeki baskıların ise yönetilebilir düzeyde görülmeye devam ettiği ifade edildi.