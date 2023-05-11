Fitch'ten Türkiye raporu: Seçim sonucu, kredi notları açısından oldukça önemli

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki seçimlerin ülkenin kredi notu için çok önemli bir olay olabileceğini belirtti.

Fitch'in açıklamasında, seçim sonrası güvenilir ve sürdürülebilir bir politika bileşimine geçişin, Türkiye'nin makroekonomik ve finansal istikrar risklerini azaltabileceği, dış finansmana erişimini iyileştirebileceği ve istikrarı sağlayabileceği vurgulandı.

Ancak, Fitch ayrıca uzun süreli siyasi belirsizliğin, Türkiye'nin makroekonomik ve ödemeler dengesi baskılarını şiddetlendirebileceği uyarısında bulundu.

Türkiye'de 2023 yılında gerçekleştirilecek olan seçimler, ülkede belirgin şekilde farklı politika yolları nedeniyle çok önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Fitch, seçim sonrası oluşacak politika bileşiminin ülkenin kredi notu açısından da büyük bir etkisi olacağına dikkat çekti.