Fitch’ten Türkiye Varlık Fonu kararı: Görünüm değişti

Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) görünümünü "Pozitif"ten "Durağan"a revize ederken, uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını "BB-" seviyesinde teyit etti.

Kuruluş, söz konusu kararın Türkiye'nin uzun vadeli kredi notu görünümünün de "Pozitif"ten "Durağan"a çekilmesini takiben alındığını bildirdi.

Fitch, kamuya bağlı bir kuruluş olarak değerlendirdiği TVF'nin notunu, ülke notuyla eşitlediğini ve bunun, olağanüstü durumda kamu desteğinin "neredeyse kesin" olduğu görüşüne dayandığını aktardı. Bu değerlendirme, fonun "b+" seviyesindeki bağımsız kredi profiliyle birlikte ele alındı.

Kuruluş, "neredeyse kesin" destek varsayımının, güçlü karar alma ve denetim mekanizmaları, kamu politikası rolünün korunması ve bulaşma riski gibi unsurlarda "çok güçlü", geçmiş destek örneklerinde ise "güçlü" değerlendirmelere dayandığını belirtti. Diğer temel not belirleyici unsurların ise değişmediği ifade edildi.