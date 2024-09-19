Fitch’ten Türkiye webinarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rantings, 24 Eylül Salı günü "Türkiye: Politikanın Yeniden Dengelenmesi Sürecinde İlerleme ve Zorluklar (Kamu ve Finans Kurumları Güncellemesi)" başlıkla bir webinar düzenleyecek.

Webinar'ın ana tartışma konuları, Kamu kurumları için

- Türkiye'nin Notları: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Görünüm

- Makro ve Dış Kırılganlıkların Azalması

- Kamu Maliyesi ve Yeniden Dengelenme Süreci

- Önümüzdeki Potansiyel Ekonomik (Politika) Zorluklar olarak belirlenirken finansal kuruluşlar için ise

- Devlet müdahalesi risklerinde azalma

- Kısa vadeli karlılık ve varlık kalitesi baskıları

- Yeterli sermaye ve YP likidite tamponları olarak belirlendi.

Moderatörlürünü Fitch Gelişmekte olan Piyasalar EMEA Banka Notları Direktörü Lindsey Liddell’in yapacağı webinar'a Fitch Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Fitch Türk Bankaları Direktörü Ahmet Kılnıç konuşmacı olarak katılacak. Webinar Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.