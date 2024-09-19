  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Fitch’ten Türkiye webinarı
Takip Et

Fitch’ten Türkiye webinarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rantings, 24 Eylül Salı günü kumu kurumları ile finansal kuruluşlara yönelik Türkiye webinarı düzenleyecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fitch’ten Türkiye webinarı
Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rantings, 24 Eylül Salı günü "Türkiye: Politikanın Yeniden Dengelenmesi Sürecinde İlerleme ve Zorluklar (Kamu ve Finans Kurumları Güncellemesi)" başlıkla bir webinar düzenleyecek.

Webinar'ın ana tartışma konuları, Kamu kurumları için 

- Türkiye'nin Notları: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Görünüm

- Makro ve Dış Kırılganlıkların Azalması

- Kamu Maliyesi ve Yeniden Dengelenme Süreci

- Önümüzdeki Potansiyel Ekonomik (Politika) Zorluklar olarak belirlenirken finansal kuruluşlar için ise

- Devlet müdahalesi risklerinde azalma

- Kısa vadeli karlılık ve varlık kalitesi baskıları

- Yeterli sermaye ve YP likidite tamponları olarak belirlendi.

Moderatörlürünü Fitch Gelişmekte olan Piyasalar EMEA Banka Notları Direktörü Lindsey Liddell’in yapacağı webinar'a Fitch Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Fitch Türk Bankaları Direktörü Ahmet Kılnıç konuşmacı olarak katılacak. Webinar Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

 

Ekonomi
Rus basınından flaş iddia: Türk bankaları çekiliyor!
Rus basınından flaş iddia: Türk bankaları çekiliyor!
Philadelphia Fed İmalat Endeksi, eylülde sektörel büyümeye işaret etti
Philadelphia Fed İmalat Endeksi, eylülde sektörel büyümeye işaret etti
Merkez Bankası'nın banknot maliyeti enflasyona yenildi: Rekor artış!
Merkez Bankası'nın banknot maliyeti enflasyona yenildi: Rekor artış!
İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi ağustosta geriledi
İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi ağustosta geriledi
Ekonomistler karar metnini inceledi: TCMB ne zaman faiz indirimi yapacak?
Ekonomistler karar metnini inceledi: TCMB ne zaman faiz indirimi yapacak?
Bankacılık sektörünün mevduatı 271,2 milyar lira artış gösterdi
Bankacılık sektörünün mevduatı 271,2 milyar lira artış gösterdi