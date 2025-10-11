  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Fiyatlar 4 yılda uçtu: Asgari ücret artışı sınırlı kaldı, alışveriş sepeti 8.7 kat zamlandı!
Takip Et

Fiyatlar 4 yılda uçtu: Asgari ücret artışı sınırlı kaldı, alışveriş sepeti 8.7 kat zamlandı!

Bir alışveriş sepetinde bugün yer alan temel gıda fiyatları 2021 ile kıyaslandı. 4 yıl önce 842 TL’ye dolan market sepeti, 2025’te 8.237 TL'ye doluyor. Aynı sürede asgari ücret yalnızca 6 kat zamlandı. Sabit ücretlinin alım gücü erirken dana bonfile yüzde 1552 zamla erişilmez oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fiyatlar 4 yılda uçtu: Asgari ücret artışı sınırlı kaldı, alışveriş sepeti 8.7 kat zamlandı!
Takip Et

2021'den bu yana hayatın hemen hemen her alanında yaşanan zam fırtınası asgari ücretlinin mutfağını vurdu. 

Bir alışveriş sepetinde bugün yer alan temel gıda fiyatları 2021 ile karşılaştırıldı. 4 yıl önce 842 TL’ye dolan market sepeti, 2025’te 8.237 TL'ye doluyor. 

4 yıl önce bozuk paralarla alışveriş yapılabiliyordu

4 yıl önceki vatandaşlar 1-2 TL’lik bozuk paralarla alışveriş yapabilirken, 2021’in Mart ayında çekilmiş fiyat etiketi fotoğrafları ile bugün çekilen fotoğrafların karşılaştırması yapıldı. 

Sözcü gazetesinden Ali Can Polat'ın haberine göre 25 üründen oluşan bir alışveriş sepeti, asgari ücretin 3.577 TL olduğu 2021’de, 842.04 TL tutuyordu. Asgari ücretli bir çalışan 2021’de bu sepeti 4.2 kere satın alabiliyordu.

Fiyatlar 4 yılda uçtu: Asgari ücret artışı sınırlı kaldı, alışveriş sepeti 8.7 kat zamlandı! - Resim : 1

Asgari ücretlinin alım gücü eridi

Aradan geçen 4 yıl 7 ayda asgari ücret 6.17 kat artırıldı. Buna rağmen asgari ücretlinin bu sepeti alım gücü eridi. Bugün aynı sepet yüzde 878 zamlı şekilde 8.237 TL’ye alınabiliyor.

4 yılda fiyatı en çok yükselen ürün: Yüzde 1552 zam

Bugün asgari ücretli bu sepeti sadece 2.6 kere doldurabiliyor. Sepetteki ürünler içinde en yüksek zam yüzde 1.552 ile dana bonfilede görüldü. 2021’de 122.95 liraya satılan bir kilogram dana bonfile bugün 1.999 TL’ye satılıyor.

Fiyatlar 4 yılda uçtu: Asgari ücret artışı sınırlı kaldı, alışveriş sepeti 8.7 kat zamlandı! - Resim : 2

 Gıdadaki artış dudak uçuklatıyor

Bunun yanı sıra 2021’de 2.25 TL’ye satılan bisküvi, bugün yüzde 1.211 zamla 29.50 TL’ye; 6.45 TL’ye satılan Türk Kahvesi, yüzde 1.193 zamla 83.45 TL’ye; 12.90 TL’ye satılan 1 kilogram nohut yüzde 946.12 zamla 134.95 TL’ye satılıyor.

MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınsın üzerine büyüme oranı eklensinMÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınsın üzerine büyüme oranı eklensinEkonomi
Ücretli ve emekli sandık duasındaÜcretli ve emekli sandık duasındaEkonomi
Enflasyon ateşi maaşları eritti! Asgari ücretli 5 bin 621 TL kaybettiEnflasyon ateşi maaşları eritti! Asgari ücretli 5 bin 621 TL kaybettiEkonomi
Memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!Memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!Ekonomi

 

 

Ekonomi
İstanbul kruvaziyer limanları, 8 ayda 410 bini aşkın yolcuya ev sahipliği yaptı
İstanbul kruvaziyer limanları, 8 ayda 410 bini aşkın yolcuya ev sahipliği yaptı
Tüketiciler Birliği'nden uyarı: Elektrikli araç poliçelerindeki menzillere dikkat edin
Elektrikli araç poliçelerindeki menzillere dikkat edin
Küresel piyasalar, Fed Başkanı Powell ve ABD hükümetinin açılma sürecini takip ediyor
Küresel piyasalar, Fed Başkanı Powell ve ABD hükümetinin açılma sürecini takip ediyor
TARSİM, çiftçilere 2.5 milyar liralık kuraklık tazminatı ödemesi yaptı
TARSİM, çiftçilere 2.5 milyar liralık kuraklık tazminatı ödemesi yaptı
ABD ile Çin arasındaki gerilim, ekonomi ve teknoloji alanlarında yükseliyor
ABD ile Çin arasındaki gerilim, ekonomi ve teknoloji alanlarında yükseliyor
Borsada güç dengesini ‘İstanbul’ belirledi! 1,5 milyon yatırımcıyla zirveye oturdu
Borsada güç dengesini ‘İstanbul’ belirledi! Yatırımcı sayısıyla zirvede