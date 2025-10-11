Fiyatlar 4 yılda uçtu: Asgari ücret artışı sınırlı kaldı, alışveriş sepeti 8.7 kat zamlandı!

2021'den bu yana hayatın hemen hemen her alanında yaşanan zam fırtınası asgari ücretlinin mutfağını vurdu.

Bir alışveriş sepetinde bugün yer alan temel gıda fiyatları 2021 ile karşılaştırıldı. 4 yıl önce 842 TL’ye dolan market sepeti, 2025’te 8.237 TL'ye doluyor.

4 yıl önce bozuk paralarla alışveriş yapılabiliyordu

4 yıl önceki vatandaşlar 1-2 TL’lik bozuk paralarla alışveriş yapabilirken, 2021’in Mart ayında çekilmiş fiyat etiketi fotoğrafları ile bugün çekilen fotoğrafların karşılaştırması yapıldı.

Sözcü gazetesinden Ali Can Polat'ın haberine göre 25 üründen oluşan bir alışveriş sepeti, asgari ücretin 3.577 TL olduğu 2021’de, 842.04 TL tutuyordu. Asgari ücretli bir çalışan 2021’de bu sepeti 4.2 kere satın alabiliyordu.

Asgari ücretlinin alım gücü eridi

Aradan geçen 4 yıl 7 ayda asgari ücret 6.17 kat artırıldı. Buna rağmen asgari ücretlinin bu sepeti alım gücü eridi. Bugün aynı sepet yüzde 878 zamlı şekilde 8.237 TL’ye alınabiliyor.

4 yılda fiyatı en çok yükselen ürün: Yüzde 1552 zam

Bugün asgari ücretli bu sepeti sadece 2.6 kere doldurabiliyor. Sepetteki ürünler içinde en yüksek zam yüzde 1.552 ile dana bonfilede görüldü. 2021’de 122.95 liraya satılan bir kilogram dana bonfile bugün 1.999 TL’ye satılıyor.

Gıdadaki artış dudak uçuklatıyor

Bunun yanı sıra 2021’de 2.25 TL’ye satılan bisküvi, bugün yüzde 1.211 zamla 29.50 TL’ye; 6.45 TL’ye satılan Türk Kahvesi, yüzde 1.193 zamla 83.45 TL’ye; 12.90 TL’ye satılan 1 kilogram nohut yüzde 946.12 zamla 134.95 TL’ye satılıyor.