Fiyatlar 4'e katlandı, beslenme çantasını doldurmanın maliyeti aylık 2.944 TL’ye çıktı

Beslenme çantası 2.944 TL’ye dolacak

Yaklaşan yeni eğitim öğretim dönemi açılışı ile birlikte velilerin masrafları büyük bir artış gösterirken, gıda enflasyonu beslenme çantasının maliyetini de katladı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre beslenme çantasının haftalık maliyeti, geçen yılın aylık maliyetine ulaştı.

Maliyet katlandı

İçinde bir sandviç, meyve ve meyve suyundan oluşan öğünün günlük maliyeti 106 TL ile 182 TL arasında değişirken, 5 günlük bir okul programının haftalık öğün maliyeti 736.29 TL, aylık maliyeti ise 2 bin 944 TL’ye ulaştı. Benzer ürünlerle geçen yıl hazırlanan beslenme çantasının haftalık maliyeti 192 TL olurken, aylık maliyeti ise 770 TL olmuştu.

Geçen yıla oranla beslenme çantasının aylık maliyeti yüzde 282 artarken, 736 TL olan 2024 yılı haftalık maliyeti geçen yıl 770 TL’ye ulaşan aylık maliyeti de neredeyse yakalamış durumda. 2023 eğitim öğretim döneminde 9 TL olan 200 ml süt fiyatı bu yıl 12.99 TL’ye çıkarken, 16.75 TL’den satılan bir sandviçin fiyatı ise 90 TL’ye ulaştı. 26 TL’den satılan yüzde 100 sıkma meyve suyu fiyatı ise bu yıl 42 TL’ye çıktı.

En uygun menülerde salamlı kaşarlı sandviçin maliyeti 90 TL’yi bulurken, beslenme çantasına konulacak 3.5 TL’lik bir adet şeftali ve 12.99 TL’lik 200 ml süt ile günlük beslenme tutarı 106 TL’yi aşıyor. Muz ve hindi fümeli sandviçin olduğu menüde fiyat 182 TL’yi bulurken, simit peynir ve bir meyve ile atıştırmalıktan oluşan menüde ise maliyet 142 TL’yi aşıyor.