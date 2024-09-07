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Fiyatlar düşmeye başladı: Akdenizli balıkçılar 15 Eylül'ü bekliyor

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, "Şu an balık fiyatlarında yüzde 30-40 arasında düşüş var." dedi. Polat, 15 Eylül'de Akdeniz'deki av yasağının kalkmasıyla indirimlerin yüzde 60-70'i bulacağını söyledi.

Haber Merkezi
İHA
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Fiyatlar düşmeye başladı: Akdenizli balıkçılar 15 Eylül'ü bekliyor
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Türkiye'de 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. Av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar dolmaya başlarken, fiyatlarda da düşüş gözleniyor. Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde av yasağı 1 Eylül'de biterken, Akdeniz'de ise balıkçılar yasağın kalkması için 15 Eylül'ü bekliyor.

"İndirimler yüzde 60-70'i bulacak"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, 1 Eylül'de diğer bölgelerdeki av yasağının kalkmasıyla balık fiyatlarında düşüş başladığını söyledi. Şu an balık fiyatlarında yüzde 30-40 arasında düşüş olduğunu belirten Polat, "Oradan bize palamutlar geldi, hamsiler gelmeye başladı. Fiyatlar uygun gidiyor. Yani 70-80-100 liraya palamut satıyoruz. İstanbul ile arada 10-20 lira fark var. Hamsi 80-100 lira arasında. Ama 15 Eylül'den sonra fiyatlar 50-60 lirayı görecek. 15 Eylül'de Akdeniz'deki av yasağının kalkmasıyla indirimler yüzde 60-70'i bulacak" dedi.

"Deniz suyunun sıcaklığı sürdürülebilir balıkçılığı ve avlanmayı etkiliyor"

Akdeniz'de deniz suyunun sıcaklığından dolayı yasağın 15 Eylül'de kalkacağını ifade eden Polat, "Havalar çok sıcak. Dolayısıyla bu yıl Çukurova ayrı bir sıcak gerçekten. Biz 15 Eylül'e uzattık. Hatta biz bunun bakanlıkla şu an görüşme halindeyiz; önümüzdeki yıllarda 1 Ekim'e kadar uzatılmasını istiyoruz. Çünkü, normal alışılmışın dışında bir sıcaklık var. Deniz suyunun sıcaklığı fazla, bu da sürdürülebilir balıkçılığı ve avlanmayı etkiliyor. İşte onun için bir 15 günlük uzatma isteğimiz var." diye konuştu.

Balıkçılar 15 Eylül'ü bekliyor

Balıkçıların teknelerini temizlediklerini, boyalarını, ziftlerini attıklarını ve ağlarını yaptıklarını anlatan Polat, "Balıkçılarımız 15 Eylül gecesi vira bismillah deyip teknelerle balığa açılacaklar. Bu yıl çeşitliliğimizin bol olmasını bekliyoruz. Akdeniz zaten çeşitlilik açısından bol olan bir deniz. Hatta bazı balıkları tüketemediğimizden İstanbul, Ankara gibi farklı illere, büyük şehirlere de gönderiyoruz. Her çeşit balığımız var; barbun, çupra, levrek, kalamar, karides. Yılın 12 ayı zaten sardalya var. 15 Eylül'den itibaren çok büyük bir indirim olacak." dedi.

"Sezonun ilk 3 ayı çok ucuz balık fiyatları olacak"

Vatandaşlardan özellikle eylül, ekim ve kasım aylarına dikkat etmeye çağıran Polat, "Sezonun ilk 3 ayı çok ucuz balık fiyatları olacak. 150-200 liraya olan bir balık, 60-70 liraya kadar gelecek. Şu an palamut fiyatları 80-90 lira, o da 40-50 liraya düşecek. Sardalyamız 70-80 lira lira, onu da 50 liraya kadar çekeceğiz. Her bütçeye, halkın her kesimine uygun fiyatlar var. Bu sezon bolluk, bereket bekliyoruz. Yeter ki halkımız balık yesin, biz de cüzi karlarla halkımızın balık yemesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

 

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