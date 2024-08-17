Fiyatlar düştü, karpuz tarlada kaldı

Aydın’da sezon başında 10.15 TL’den çarşı ve pazarda satılan karpuz, bir anda 4 TL’ye düştü. Tarlada toptan fiyatının 1 TL’nin bile altında kalan karpuzun toplayıp hale getirme maliyetini bile karşılamadığını belirten üreticiler, “Toplayınca zarar üstüne zarar ediyoruz. Bu nedenle toplamaktan vazgeçtik. Sezon başında fiyatlar çok iyiydi. Ancak bir anda fiyatlar çok kötü düştü. Bu nedenle toplamıyoruz” dedi.

"Geç hasat edenler hayatının şokunu yaşadı"

Toplanmayan karpuzlar nedeniyle Büyük Menderes Ovası’ndaki karpuz tarlaları ilginç bir görünüme kavuştu. Her yıl plansız üretim nedeniyle bu sorunun yaşandığını belirten çiftçiler, bu yıl karpuzu erken hasat edenlerin sevindiğini geç hasat edenlerin ise hayatının şokunu yaşadığını belirttiler.