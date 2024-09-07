FKB Başkanı Ballı: Banka dışı finans sektörünün ekonomiye katkısı artacak

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) 12. Olağan Genel Kurulu, İstanbul Finans Merkezi’ndeki Vakıfb ank Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıya, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve üyeler katıldı.

FKB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, Birliğin 11. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin gururunu taşıdıklarını söyledi. Halihazırda Birlik çatısı altında 5 sektör ve 124 üye şirket ile birlikte Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı’na damga vuracak sürdürülebilir kalkınma hamlesinde, üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye gayret ettiklerine işaret eden Ballı, şöyle devam etti: “Ürün ve hizmetlerimiz ile bu kalkınma hamlesinin temel aktörleri olan sanayicimizden KOBİ’lerimize ve ihracatçılarımıza kadar ekonomiye itici güç veren tüm paydaşlarımıza dokunmaya, finansal çözümlerle yanlarında olmaya çalışıyoruz. Banka dışı finans sektörünün önünü açacak ve finans sistemi içindeki konumunu güçlendirecek düzenlemelerin de devreye alınmasıyla ekonomiye sağlanacak katkının çok daha büyük olacağına eminiz.”

Finans sektöründeki payı %16

Mevcut potansiyelin farkında olduklarına ve bu oranlarla yetinmek istemediklerine dikkati çeken Ballı, şu bilgileri paylaştı: “Dünyada banka dışı finans kesiminin toplam finans sektörü içinden aldığı payın yüzde 40’ların üzerine çıktığını görüyoruz. Bizde ise bu oran henüz yüzde 16’lar düzeyinde. Birliğimizin tespitlerine göre, her biri alanlarında uzmanlaşan sektör firmalarının en büyük sorununun uygun vade ve koşullarda kaynak temini olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle ihracata, ticarete ve yatırıma yönelik olarak oluşturulan Merkez Bankası, Eximbank, Kredi Garanti Fonu ve benzeri kamu kurumlarının kaynak tahsisine yönelik ekonomi programlarına sektörlerimizin de dahil edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.”

Gelecek döneme yönelik talepleri de ele alan Ballı, üye şirketlerin alternatif fon kaynaklarına ulaşabilmeleri için, Merkez Bankası para piyasalarında işlem yapmasına imkan sağlayacak yasal düzenleme taleplerinin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı. Ballı, varlık yönetim sektörünün 6361 sayılı Kanun’a geçiş sürecinin hızlandırılmasının yanı sıra, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlemlerde, istisna ve muafiyetlerden yatırımcının faydalanması sebebiyle teşvik şartlarının kiracı tarafından ihlali halinde, finansal kiralama şirketlerinin sorumlu tutulmaması için ilgili kanunlarda düzenleme yapılmasının önemine dikkati çekti.

Rekabet bozucu husus giderilmeli

Üye şirketlerin bankalardan kullandığı krediler üzerinden alınan BSMV’nin bankaların mevduat depo işlemlerinde olduğu gibi yüzde 1’e indirilmesi talebini hatırlatan Ballı, diğer beklentilere ilişkin şunları kaydetti: “Finansal kiralama şirketleri aleyhine kaynak maliyetlerinde oluşan rekabet bozucu hususun giderilmesi, Tapu Kanunu’ndaki yabancı şahıslar ve doğrudan yabancı sermayeli şirketler için getirilen mülkiyet kısıtlamalarının finansal kiralama şirketleri bakımından giderilmesi, KKDF’nin kaldırılması, zorunlu karşılık uygulaması kapsamının dışında bırakılması, tasarruf finansman sektörünün ürün çeşitliliğinin artırılması için ilgili mevzuatta değişiklik yapılması, mevduat sigortası modelinin tasarruf finansman şirketleri için de getirilmesi katkı sağlayacaktır.”

İşlem hacmi 830 milyar liraya yükseldi

Ballı, konuşmasında 2024 yılının 6 aylık konsolide rakamlarına da değindi. İşlem hacminin 830 milyar lira, aktif toplamın 787 milyar lira, öz kaynak büyüklüğünün 147 milyar lira ve müşteri sayısının ise 6 milyona eriştiğini vurgulayan Ballı, “Finansal kiralama sektöründe faaliyet konusu alacaklar yüzde 25 büyüyerek 203 milyar lira seviyesine ulaştı. Faktoring sektörü işlem hacmi, yüzde 64 büyüyerek 522 milyar lira oldu. Finansman sektörü aktif büyüklüğü yüzde 67 büyüyerek 164 milyar TL olarak gerçekleşti. Varlık yönetim şirketleri sektörü kuruluşundan itibaren devralınan portföy büyüklüğü 109 milyar lira oldu. Tasarruf finansman sektöründe ise toplam sözleşme tutarı 275 milyar liraya ulaştı” diye konuştu.