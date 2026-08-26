FKB çatısı altındaki sektörlerin aktif büyüklüğü yüzde 68 büyüdü

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FKB, finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetimi ve tasarruf finansman sektörlerine ilişkin yılın ikinci çeyreğine ait konsolide verileri açıkladı.

Buna göre, birlik bünyesindeki sektörlerin toplam aktif büyüklüğü yıllık bazda yüzde 68 artışla 2 trilyon 183 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde toplam alacak büyüklüğü yüzde 71 artarak 1 trilyon 582 milyar liraya, özkaynak büyüklüğü ise yüzde 76 artışla 449 milyar liraya çıktı.

Sektörlerin yılın ilk altı ayındaki toplam işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 62 artarak 2 trilyon 433 milyar lira oldu.

FKB'ye bağlı sektörlerin toplam müşteri sayısı da yüzde 16'ya yakın artışla 7 milyon 329 bine yükseldi. Haziran sonu itibarıyla sektörlerde 23 bin kişi istihdam edilirken toplam şube sayısı 1458 olarak kayıtlara geçti.

Tasarruf finansmanın aktif büyüklüğü 501 milyar liraya çıktı

Tasarruf finansman sektörü, yılın ikinci çeyreğinde de büyümesini güçlü şekilde sürdürdü. Sektörün ilk altı aylık işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artarak 832 milyar liraya yükseldi. Aktif büyüklük ise yüzde 188 artışla 501 milyar liraya ulaştı.

Sektörün alacak büyüklüğü 257 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü ise 149 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Tasarruf finansman sektörünün müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre iki katın üzerinde artarak 1 milyon 549 bine ulaştı. Sektörde şube sayısı 891'e, çalışan sayısı 12 bin 801'e yükseldi.

Faktoring sektörü de 2026'nın ilk altı ayında büyümesini sürdürdü. Sektörün işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 1 trilyon 131 milyar liraya çıktı. Aktif büyüklük yüzde 51 artışla 596 milyar liraya, alacak büyüklüğü ise yaklaşık yüzde 51 artışla 542 milyar liraya ulaştı.

Faktoring sektörünün müşteri sayısı da yıllık bazda yüzde 17'ye yakın artarak 108 bini aştı. Sektör, 49 şirket, 449 şube ve 4 bin 941 çalışanla faaliyetlerini sürdürdü.

Finansal kiralamada işlem hacmi yüzde 78 arttı

Finansal kiralama sektörünün 2026'nın ilk altı ayındaki işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 216 milyar liraya yükseldi. Sektörün aktif büyüklüğü yüzde 51 artışla 648 milyar liraya, alacak büyüklüğü ise yüzde 56 artışla 461 milyar liraya ulaştı.

Öz kaynak büyüklüğü yaklaşık 114 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Haziran sonu itibarıyla sektörde 55 bin 571 müşteri ve 1473 çalışan bulunuyor.

Finansman sektörünün ilk altı aydaki işlem hacmi ise yıllık bazda yüzde 33 artarak 254 milyar liraya çıktı. Sektörün aktif büyüklüğü yüzde 46 artışla 371 milyar liraya, alacak büyüklüğü yüzde 48 artışla 323 milyar liraya ulaştı.

Finansman sektörü, haziran sonu itibarıyla 26 şirket ve 1.225 çalışanla yaklaşık 1 milyon 287 bin müşteriye hizmet sundu.

Varlık yönetimi sektörünün aktif büyüklüğü de haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 66 milyar liraya yükseldi. Sektörün özkaynak büyüklüğü 22 milyar lirayı aşarken müşteri sayısı yüzde 5,5 artışla 4 milyon 329 bine ulaştı. Sektörde 28 şirket ve 2 bin 564 çalışan faaliyet gösterdi.

"İlk yarı verileri sektörlerimizin yalnızca ölçek olarak değil, işlev olarak da güçlendiğini gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Başkanı Ali Emre Ballı, banka dışı finansın gelişimini yalnızca rakamsal büyüme üzerinden değerlendirmenin eksik kalacağını belirterek, asıl önemli konunun bu büyümenin ekonominin hangi ihtiyaçlarına karşılık verdiği olduğunu ifade etti.

Ballı, FKB'ye bağlı sektörlerin ticaretin devamlılığından yatırımın finansmanına, finansal kapsayıcılıktan risk yönetimine kadar ekonominin farklı alanlarında doğrudan rol üstlendiğini belirterek, "İlk yarı verileri sektörlerimizin yalnızca ölçek olarak değil, işlev olarak da güçlendiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyümeyi daha güçlü bir finansal altyapıyla desteklemenin öncelikleri arasında yer aldığını aktaran Ballı, "Kaynak çeşitliliğinin artması, dijitalleşmenin hızlanması, risk yönetiminin güçlenmesi ve sektörlerimizin reel ekonomiyle kurduğu bağın derinleşmesi bu sürecin temel başlıklarını oluşturacak. Banka dışı finansın finansal sistem içindeki payının artmasını, Türkiye ekonomisinin finansman kapasitesinin ve dayanıklılığının artması olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.