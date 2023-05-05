Florlu eşyaların serbest dolaşım işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ozon tabakasını incelten maddeler ve florlu sera gazları ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamında, aralarında karbon tetraklorür, metil bromür, flordiklormetan ile florlu sera gazı ve diğer florlu maddelerin de bulunduğu eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri, Ambarlı, Dilovası, Derince, İzmir, Mersin ve Trakya Serbest Bölge gümrük müdürlüklerinden yapılabilecek.