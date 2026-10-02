Fon Koordinasyon Kurulu bugün ikinci kez toplanıyor

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Yılmaz: Yol haritası belirlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis'te yeni yasama yılı resepsiyonunda yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, kurul toplantısında hangi alanlarda ilave çalışmalara ihtiyaç duyulduğunun ele alınacağını belirterek, toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapılacağını söyledi.

Sermaye piyasalarının temellerinin sağlam olduğunu vurgulayan Yılmaz, yaşanan sorunun aşılması için gerekli idari ve adli tedbirlerin alındığını ifade etti.

"Sermaye piyasalarımız daha güçlü olacak"

Yılmaz, söz konusu sorunun çözüme kavuşturulmasının ardından sermaye piyasalarının daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini belirtti.

Yatırımcı haklarının korunmasının önemine dikkat çeken Yılmaz, manipülasyon ve spekülasyon yapanlara karşı gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü ve her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

Şimşek: Gerekli adımlar atılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Şimşek, güçlendirilen makroekonomik temeller ve alınan tedbirlerin yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

"Sermaye piyasalarımız daha dayanıklı olacak"

Şimşek, alınan önlemlerle sermaye piyasalarının daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini belirtti.

Kurulun ikinci toplantısında atılacak yeni adımların ve alınacak kararların toplantı sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.