Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu, DDK inceleme başlattı

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İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla bir eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ayrıntılı şekilde değerlendirilirken, kurum temsilcileri yürütülen çalışmalar ve planlanan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi arz etti.

Açıklamada, tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin sürecin titizlikle yürütüleceği vurgulanarak, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcı haklarının korunmasının ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelik olduğu kaydedildi.

Toplantı kapsamında sermaye piyasalarına yönelik hayata geçirilen ve planlanan kararlar şu şekilde sıralandı: