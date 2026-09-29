Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu, DDK inceleme başlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ekonomi zirvesinde, sermaye piyasalarında yaşanan fon sürecine ilişkin yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulurken, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) fon işlemlerine yönelik denetim başlattı.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla bir eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ayrıntılı şekilde değerlendirilirken, kurum temsilcileri yürütülen çalışmalar ve planlanan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi arz etti.
Açıklamada, tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin sürecin titizlikle yürütüleceği vurgulanarak, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcı haklarının korunmasının ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelik olduğu kaydedildi.
Toplantı kapsamında sermaye piyasalarına yönelik hayata geçirilen ve planlanan kararlar şu şekilde sıralandı:
- Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı biçimde yürütülmesi ve genel koordinasyonun sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde gerçekleşen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini resmen başlattı.
- Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası’nın Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devrine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında zirvede bilgilendirme yapıldı.
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin yapılmasına ilişkin yol haritasını paylaştı.
- Mevcut aksaklıkların giderilmesinin yanında benzer durumların tekrar yaşanmaması amacıyla sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.