Fon krizi çözüm önerileri AK Parti içinde ele alınacak

BESTİ KARALAR / ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon krizi devam ederken, TBMM’de grup toplantısı yerine yeni yasama yılı mesajlarını parti genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda buluşarak verecek, aynı gün partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) toplayacak. AK Parti Genel Merkezi bugün hareketli olacak. Toplantı üstüne toplantılar yapılacak ve yeni yasama yılının ilk mesajları, yeni yol haritası belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılının açılış konuşmasını ve yeni dönem mesajlarını parti genel merkezinde kapalı toplantıda verecek. Milletvekillerine hangi mesajları vereceği, hangi uyarıları yapacağı parti içerisinde de merak uyandırdı.

MYK’da hangi kararlar alınacak?

MYK’nın gündem başlıklarını fon krizinin ardından atılacak adımlar, konu ile ilgili hazırlanan yeni yasa teklifi ve yaz boyunca milletvekillerinin saha izlenimleri sonucu hazırlanan rapor oluşturacak. Toplantıda, 2028’de yapılacak seçimlerin öne alınmasına ilişkin takvimlerin de tartışılması bekleniyor. Gözler ise Erdoğan’ın MYK’da hangi kararları alacağına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından parti yönetiminde adı fon krizi iddialarına karışan isimlerle ilgili nasıl bir tasarruf kullanacağı merak konusu oldu.

Saha raporlarında öne çıkan başlıklar

AK Parti’nin eylül ayı boyunca milletvekilleri, parti yöneticileri, bakanlar ve teşkilatlar sahada seçmenin nabzını tuttu. Ortaya çıkan sonuçlar rapor haline getirildi. Bugün MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak raporlarda öne çıkan başlıklar şöyle; Terörsüz Türkiye sürecine vatandaştan yüzde 80 destek gelirken, emekli maaşları, hayat pahalılığı, çiftçilerin üretim maliyetleri ve süresiz nafaka konusu ise şikayetler arasında yer aldı.

Türkiye’nin ilk gündemine oturan yatırım fonları ile ilgili gelişmelerin ardından, Külliye’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmaları devam eden yasal düzenlemenin son halinin de MYK’da ele alınması bekleniyor.

Katılımlar olacak mı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte bazı ilçe belediye başkanlarının da toplu halde bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor. Parti içinde özellikle CHP'li belediyelerin AK Parti'ye katılması tartışmaları devam ediyor. Eski milletvekillerinin bu yöndeki eleştirileri devam ederken, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın, "sahada ve sandıkta alamadığımızı masada alıyoruz.. utanıyorum" açıklamaları parti yönetiminde rahatsızlık yarattığı, bundan sonra da milletvekillerinin bu yönde yapacakları açıklamalar konusunda uyarılacakları öğrenildi.