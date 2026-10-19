Fon krizi: Hedef Portföy'den ödeme açıklaması

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Sermaye piyasalarında yaşanan fon krizinin ardından Hedef Portföy Yönetimi'nin tasfiye sürecindeki fonlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), daha önce tasfiye kararı alınan 31 fon için belirlenen ödeme yöntemini değiştirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte ara ödeme uygulaması kaldırılırken fonların olağan tasfiye süreci kapsamında nakde dönüştürülerek yatırımcılara ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., yatırımcılarına yönelik yayımladığı açıklamada SPK'nın 15 Ekim 2026 tarihli ve 70/1821 sayılı kararına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Söz konusu karar, 16 Ekim 2026 tarihli ve 2026/70 sayılı SPK bülteninde yayımlandı.

Ara ödeme uygulaması kaldırıldı

SPK'nın yeni kararıyla Hedef Portföy'ün tasfiye sürecindeki fonları için daha önce belirlenen ara ödeme mekanizması sona erdirildi.

Şirketin açıklamasına göre 31 fon, SPK'nın 30 Eylül 2026 tarihli ve 64/1775 sayılı kararıyla düzenlenen ara ödeme uygulamasından çıkarıldı.

Bunun yerine aynı tarihli ve 64/1770 sayılı kararda belirlenen olağan tasfiye esasları geçerli olacak.

Böylece yatırımcılara yapılacak ödemeler, fon portföylerindeki varlıkların nakde dönüştürülmesi ve dağıtılabilir tutarların kesinleşmesi sürecine bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Yeni karar, fonlarda parası bulunan yatırımcıların ödeme süreci açısından önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Ziraat Bankası tasfiye işlemlerini yürütecek

SPK tarafından alınan karar doğrultusunda tasfiye işlemleri, portföy saklayıcısı olarak yetkilendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek.

Tasfiye sürecinde öncelik para piyasası fonlarına verilecek.

Kurulun belirlediği yönteme göre işlemler, yatırımcı sayısı en yüksek fondan başlanarak yatırımcı sayısı en düşük fona doğru ilerleyecek.

Hedef Portföy Yönetimi ise tasfiye işlemlerinin yatırımcıların menfaatleri gözetilerek mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına destek vereceğini açıkladı.

Yatırımcıların parası nasıl geri ödenecek?

Yeni düzenlemeyle birlikte yatırımcılara yapılacak ödemelerin yöntemi de netleşti.

Buna göre tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan varlıklar, piyasa koşulları dikkate alınarak nakde dönüştürülecek.

Varlıkların satışında yatırımcı menfaatleri, piyasa derinliği ve likidite koşulları esas alınacak.

Nakde dönüşüm işlemlerinin ardından ortaya çıkan dağıtılabilir bakiye, yatırımcıların sahip oldukları katılma payları oranında hesaplanacak.

Belirlenen tutarlar, yatırımcıların mutabakat işlemleri tamamlanmış bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.

Ancak yatırımcıların hesaplarına yatırılacak tutarlar ve ödemelerin başlayacağı tarih henüz kesinleşmedi.

Şirket, ödeme miktarlarının ve takvimin fon bazında varlıkların nakde dönüşmesi ve hesapların kesinleşmesine göre belirleneceğini bildirdi.

Ödemeler için kesin tarih verilmedi

Hedef Portföy'ün açıklamasında yatırımcıların ne zaman ödeme alacağına ilişkin kesin bir takvim paylaşılmadı.

Ödeme süresinin, fon portföylerinde bulunan varlıkların likiditesine ve satış işlemlerinin tamamlanma hızına bağlı olacağı belirtildi.

Bu nedenle fonlar arasında ödeme tarihleri ve yatırımcılara dağıtılabilecek tutarlar bakımından farklılıklar oluşabilecek.

Ayrıca olağan tasfiye sürecine geçilmesi, yatırımcıların fonlara yatırdıkları tutarın tamamını geri alacakları anlamına gelmiyor. Nihai ödeme miktarı, tasfiye sonucunda oluşacak dağıtılabilir bakiyeye göre belirlenecek.

TEFAS işlemleri durdurulan diğer fonlar ne olacak?

Hedef Portföy, tasfiye kapsamına alınmayan ancak Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'ndaki (TEFAS) işlemleri durdurulan diğer fonlarına ilişkin de bilgilendirme yaptı.

Şirket, bu fonlarla ilgili gelişmelerin SPK'nın alacağı kararlar doğrultusunda ayrıca duyurulacağını açıkladı.

Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından, tasfiye kapsamı dışında kalan fonların TEFAS'ta yeniden işlem görmeye başlamasının beklendiği belirtildi.

Ancak söz konusu fonların hangi tarihte yeniden işleme açılacağı henüz açıklanmadı.

İşte yeni ödeme düzenlemesinden etkilenen 31 fon

Hedef Portföy Yönetimi'nin açıkladığı, olağan tasfiye sürecine tabi tutulacak 31 fonun kodları şöyle:

HLR, HEH, HAT, HKM, HIM, HPL, HDH, HBV, HDA, HVA, HMK, HGH, HGJ, HPI, HFI, HPP, HIN, HKP, KSA, HPF, HMV, FNT, NFK, HYV, HPH, HKJ, HVB, HVC, DUH, HDK, HPZ

Hedef Portföy'den yatırımcılara açıklama

Hedef Portföy Yönetimi, tasfiye sürecinin yatırımcı hakları ve menfaatleri gözetilerek takip edildiğini belirtti.

Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Tasfiye işlemleri, SPK'nın yetkilendirdiği portföy saklayıcısı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecektir. Kurul kararına göre, öncelikle para piyasası fonlarından başlanarak, yatırımcı sayısı en yüksek fondan en düşük fona ilerlenecek şekilde tasfiye gerçekleştirilecektir.”

Şirket ayrıca sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına destek olacağını belirterek ödeme tutarları ve takvimine ilişkin kesinleşen bilgilerin resmî iletişim kanalları üzerinden duyurulacağını bildirdi.