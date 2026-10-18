Fon krizi tahvil piyasasına sıçradı! 1 trilyon liralık piyasada yeni tehlike

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Türkiye'de yatırım fonları sektöründe yaşanan kriz, sermaye piyasalarının bir başka önemli alanı olan şirket tahvillerine de yayılmaya başladı. Fonlardan hızlanan para çıkışları, portföy yöneticilerinin yeni yatırım yapma kapasitesini sınırlandırırken şirketlerin borçlanma yoluyla finansman sağlamasını da zorlaştırıyor.

Bloomberg'in haberine göre, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler açısından riskler büyüyor. Fonların yeni tahvil alımlarında daha temkinli davranması, son yıllarda hızla gelişen şirket tahvili piyasasında finansman koşullarının sıkılaşmasına yol açabilir.

Fonlardan 1,5 trilyon liralık çıkış etkisi

Tera Portföy Yönetimi ve Pusula Portföy Yönetimi'nin geçen ay yatırımcılara yönelik geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesinin ardından yatırım fonları sektöründe yoğun çıkışlar yaşandı.

Bu süreçte fonların toplam portföy değeri yaklaşık 1,5 trilyon lira, yani 30,3 milyar dolar azaldı.

Yaşanan daralma, fon yöneticilerinin yeni risk alma kapasitesini önemli ölçüde sınırladı.

Bazı yatırım fonlarının krizle bağlantılı şirketler tarafından ihraç edilen tahvillere de yatırım yapmış olması, sektördeki baskıyı daha da artırdı.

Fonlardan çıkan paranın karşılanması için portföylerdeki varlıkların satılması gerekirken, bu durum özellikle likiditesi düşük şirket tahvilleri açısından yeni riskler yaratıyor.

10 yılda 14 kat büyüyen piyasada alarm

Türkiye'de Türk lirası cinsinden şirket tahvili piyasası son 10 yılda yaklaşık 14 kat büyüdü.

Eylül sonu itibarıyla piyasanın büyüklüğü 1 trilyon lirayı aşarken yatırım fonları, dolaşımdaki şirket tahvillerinin yaklaşık üçte birini elinde tutuyor.

Bu tablo, fon sektöründe yaşanan gelişmelerin şirketlerin finansman koşulları üzerinde neden doğrudan etkili olabileceğini gösteriyor.

Şirket tahvilleri, bankalardan kredi kullanmak yerine doğrudan yatırımcılardan borçlanmak isteyen işletmeler için önemli bir alternatif finansman kaynağı oluşturuyor.

Ancak yatırım fonlarının bu piyasadaki yüksek payı, fonlardan para çıkışının hızlandığı dönemlerde şirket tahvillerine yönelik talebin de azalmasına neden olabiliyor.

Fonlar nakde dönüyor, tahviller portföylerde birikiyor

Bloomberg'in aktardığına göre fon yöneticileri, yatırımcıların geri ödeme taleplerini karşılayabilmek için öncelikle daha kolay satılabilen, yani likiditesi yüksek varlıklarını elden çıkarıyor.

Buna karşılık şirket tahvilleri gibi alıcısı daha sınırlı olan varlıkların satılması daha zor olabiliyor.

Bu nedenle fonların toplam portföy büyüklüğü küçülürken şirket tahvillerinin portföy içindeki ağırlığı artıyor.

Ortaya çıkan durum, fon yöneticilerinin yeni şirket tahvili alma isteğini azaltıyor.

Böylece şirketler açısından yeni borçlanma araçları ihraç ederek kaynak sağlamak giderek zorlaşabiliyor.

Asıl risk küçük ve orta ölçekli şirketlerde

Fon krizinin şirket tahvili piyasasındaki etkilerinin bütün şirketler açısından aynı düzeyde olması beklenmiyor.

Büyük, köklü ve finansal açıdan güçlü şirketler yatırımcı bulmaya devam ederken daha küçük işletmelerin tahvil piyasasına erişiminde zorluklar yaşanabileceği belirtiliyor.

Nitekim Garanti BBVA'nın bir iştiraki bu ay Türk lirası cinsinden borçlanma gerçekleştirdi.

Turkcell ve Akbank gibi büyük şirketler de tahvil piyasasından finansman sağlamayı sürdürdü.

Ancak yatırımcıların risk iştahındaki düşüş, daha az tanınan ve finansman kaynakları sınırlı şirketlerin borçlanma maliyetlerini artırabilir.

Bu durum, özellikle bankacılık sistemi dışından finansman arayan şirketler açısından yeni bir sıkışma yaratabilir.

Krizle bağlantılı 35 milyar liralık tahvil piyasada

Fon sektöründeki krizin şirket tahvillerine yönelik en önemli risklerinden biri, krizle bağlantılı kuruluşların mevcut borçlanma araçları.

Bloomberg'in haberine göre söz konusu kuruluşlar tarafından ihraç edilen yaklaşık 35 milyar liralık tahvil hâlen piyasada bulunuyor.

Bu tahvilleri portföylerinde taşıyan yatırım fonları, ihraççıların ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda doğrudan riskle karşı karşıya kalabilir.

Tahvil ödemelerinde yaşanabilecek yeni aksaklıklar, hem fonların varlık değerlerini hem de yatırımcı güvenini olumsuz etkileyebilir.

Tera Yatırım Bankası 6,05 milyar liralık ödemeyi yapamadı

Şirket tahvili piyasasına yönelik endişeleri artıran gelişmelerden biri de Tera Yatırım Bankası'nın ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesi oldu.

Habere göre banka, 5 Ekim'de toplam 6,05 milyar liralık anapara ve kupon ödemesini gerçekleştiremedi.

Bu gelişme, şirket tahvillerinde geri ödeme riskini yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle fonların portföylerinde bulunan tahvillerin zamanında ödenememesi, yatırımcıların geri ödeme taleplerinin karşılanmasını da zorlaştırabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

69 milyar liralık başvurular kaldırıldı

Sermaye piyasalarındaki belirsizlikler düzenleyici kurumların kararlarına da yansıdı.

Bloomberg'in aktardığına göre Tera Yatırım Menkul'ün toplam 69 milyar liralık borçlanma aracı ihracı ve sermaye artırımı başvuruları, mevcut piyasa koşulları ve belirsizlikler gerekçe gösterilerek kaldırıldı.

Bu gelişme, fon krizinin yalnızca mevcut yatırım araçlarını değil, şirketlerin yeni kaynak yaratma girişimlerini de etkileyebileceğini ortaya koydu.

334 milyar liralık likidite riski

Yatırım fonlarındaki çözülmenin bir başka önemli boyutu da portföylerdeki likiditesi sınırlı varlıkların artan ağırlığı.

Son bir ayda tasfiye edilen çok sayıda fonda, sınırlı likiditeye sahip varlıkların portföylerdeki payı yüzde 58,6'ya ulaştı.

Bu varlıkların toplam büyüklüğünün yaklaşık 334 milyar lira olduğu belirtildi.

Likiditesi düşük varlıkların yüksek paya ulaşması, yatırımcıların yoğun biçimde para çekmek istediği dönemlerde fon yöneticilerinin hareket alanını daraltabiliyor.

Özellikle şirket tahvillerinde yeterli alıcının bulunmaması, varlıkların kısa sürede nakde çevrilmesini güçleştiriyor.

Tahvil piyasasında geri alım mekanizması eksikliği

Türkiye'deki şirket tahvili piyasasının yapısal özellikleri de mevcut riskleri artırıyor.

Piyasada yeterince gelişmiş bir piyasa yapıcılık veya düzenli geri alım mekanizmasının bulunmaması, yoğun satış dönemlerinde likidite sorunlarının derinleşmesine yol açabiliyor.

Bu durum, şirket tahvillerinin fiyatları üzerinde baskı oluştururken ihraççı şirketlerin vadesi gelen borçlarını yeni tahvil çıkararak yenileme imkânını da sınırlayabiliyor.

Fonlardan para çıkışının devam etmesi halinde yatırımcıların tahvil talebinin daha da zayıflaması ve özellikle küçük şirketlerin finansman maliyetlerinin yükselmesi riski bulunuyor.

Fon krizinin etkisi şirketlerin finansmanına uzanıyor

Türkiye'de son 10 yılda 14 kat büyüyerek 1 trilyon lirayı aşan şirket tahvili piyasası, fon sektöründeki gelişmeler nedeniyle kritik bir dönemden geçiyor.

Yatırım fonlarının piyasadaki tahvillerin yaklaşık üçte birini elinde tutması, iki piyasa arasındaki güçlü bağlantıyı ortaya koyuyor.

Büyük şirketler tahvil ihracı yoluyla kaynak sağlamayı sürdürürken daha küçük şirketlerin yatırımcı bulmakta zorlanması, finansman koşullarındaki ayrışmayı artırabilir.

Fonlardan çıkışların devam etmesi ve tahvil piyasasında likiditenin zayıflaması durumunda, krizin etkilerinin yatırım fonlarıyla sınırlı kalmayarak şirketlerin borçlanma ve yatırım kararlarına da yansıması bekleniyor.