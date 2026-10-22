Fon krizinde 200 bin kişilik PBLK düğümü!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Türkiye'yi sarsan fon krizinde yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren yeni bir tartışma başladı.

Fonlarını satmak için talimat veren ancak işlemleri tamamlanmadığı için paralarına ulaşamayan PBLK yatırımcıları, TBMM'de kabul edilen önergeyle tasfiye kapsamına alındı.

Ancak düzenleme, bu kişilere öncelikli ödeme hakkı tanımıyor.

CHP'li Cevdet Akay, yaklaşık 200 bin yatırımcının bu durumdan etkilendiğini savunurken, fon payı sahibi ile alacaklı arasındaki hukuki ayrım krizin yeni cephesine dönüştü.

Peki PBLK nedir, yatırımcıların parası neden bloke oldu, kabul edilen önerge neyi değiştirdi ve bundan sonra ödemeler nasıl yapılacak?

Türkiye sermaye piyasalarında 17 Eylül 2026'da başlayan büyük fon tasfiyesi, bu kez PBLK olarak adlandırılan bloke fon payları üzerinden yeni bir hukuki tartışmaya sahne oluyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermesinin ardından, yatırımcıların paralarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceği sorusu gündeme gelmişti.

Ancak fon paylarını satmak üzere talimat verdiği halde işlemi tamamlanmayan yatırımcılar açısından sorun daha karmaşık bir hal aldı.

Çünkü bu yatırımcıların bir bölümü, satış emrini verdiği için artık fon yatırımından çıktığını ve parasının ödenmesi gerektiğini düşünüyor.

Düzenleyici kurumların yaklaşımı ise gerçekleşmeyen satış talimatları nedeniyle söz konusu kişilerin hâlâ fon payı sahibi olduğu yönünde.

TBMM Genel Kurulu'nda dün gece kabul edilen önerge, bu tartışmada önemli bir dönüm noktası oluşturdu.

PBLK nedir? Yatırımcının parası neden bloke oldu?

PBLK, fon paylarının satış işlemi için bloke edildiğini gösteren bir kayıt olarak kullanılıyor.

Normal koşullarda bir yatırımcı, sahip olduğu yatırım fonunu satmak istediğinde bankası veya aracı kurumu üzerinden satış talimatı veriyor.

Talimat, fonun işlem kurallarına göre Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) iletiliyor. İşlemin tamamlanması için fon fiyatının belirlenmesi, gerekli takas ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi gerekiyor.

Bu süreçte satışa konu fon payları, yatırımcının hesabında işlem blokajı altında görünebiliyor.

Ancak fon krizinde bazı işlemler normal biçimde tamamlanamadı.

Bunun iki temel nedeni bulunuyor:

Bazı fonlarda katılma payı fiyatı açıklanmadığı için satış işlemi sonuçlandırılamadı.

Bazı fonlarda ise ödeme yükümlülüğünün yerine getirilememesi, yani temerrüt nedeniyle işlemler tamamlanamadı.

Böylece yatırımcılar, satış talimatı vermiş olmalarına rağmen paralarını alamadı.

Hesaplarında ise TEFAS İşlem Blokaj Alt Hesabı kapsamında fon payları görünmeye devam etti.

PBLK tartışması tam olarak bu noktada başladı.

Satış talimatı veren yatırımcı neden hâlâ fon sahibi sayılıyor?

Meselenin en önemli boyutu, satış talimatı ile satış işleminin hukuken tamamlanması arasındaki fark. Bir yatırımcı satış emri verdiğinde, işlemin bütün aşamalarının mutlaka tamamlandığı kabul edilmiyor.

Fon fiyatının oluşmaması veya ödeme yükümlülüğünün yerine getirilememesi gibi durumlarda işlem sonuçsuz kalabiliyor.

SPK'nın komisyon görüşmelerinde ortaya koyduğu yaklaşıma göre, bu durumdaki yatırımcılar fonun alacaklısı değil, katılma payı sahibi olarak değerlendiriliyor.

Bunun sonucu ise oldukça önemli.

Alacaklı olarak kabul edilmek, belirli bir ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesini talep etmek bakımından farklı bir hukuki konum yaratabilir.

Fon payı sahibi olarak kabul edilmek ise yatırımcının tasfiye sürecindeki haklarının, fonun varlıkları ve uygulanacak dağıtım kuralları çerçevesinde belirlenmesi anlamına geliyor.

Dolayısıyla tartışma yalnızca hesap ekranında görünen bir kısaltmadan ibaret değil. Yatırımcının ne kadar para alacağı, ödemeyi ne zaman alabileceği ve hangi hukuki yollara başvurabileceği açısından sonuç doğurabilecek bir ayrım söz konusu.

Meclis'te ne kabul edildi?

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin üçüncü maddesine ilişkin değişiklik önergesi kabul edildi.

Düzenleme, 17 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilmiş olmasına rağmen ilgili fonun temerrüde düşmesi veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatları kapsıyor.

Buna göre söz konusu işlemler nedeniyle katılma payları bloke edilmiş kişiler, fon payı sahibi sıfatıyla tasfiye hükümlerine tabi olacak.

Bu hüküm, PBLK durumundaki yatırımcıların tasfiye kapsamının dışında bırakılmamasını amaçlıyor.

Ancak önemli bir ayrıntı bulunuyor: Kabul edilen düzenleme, PBLK yatırımcılarına diğer fon payı sahiplerinden önce ödeme yapılacağını söylemiyor.

Başka bir ifadeyle, tasfiyeye dahil edilmek ile öncelikli alacaklı olarak kabul edilmek aynı şey değil.

CHP öncelikli ödeme istedi, önergesi reddedildi

PBLK meselesi, teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde de tartışıldı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 17 Eylül'den önce satış talimatı vermiş ve takas süreci tamamlanarak pay bedeli PBLK statüsüne geçmiş yatırımcıların alacaklarının korunması gerektiğini savundu.

Akay'ın sunduğu önerge, bu kişilere ait tutarların genel tasfiye paylaşımına dahil edilmeden, tasfiye hesabında oluşan ilk nakitten öncelikli ve derhal ödenmesini öngörüyordu.

Önergenin dayanağı olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 79'uncu maddesinde düzenlenen takas kesinliği ilkesi gösterildi.

Ancak bu önerge komisyonda kabul edilmedi.

Genel Kurul'da kabul edilen düzenleme ise PBLK yatırımcılarını ayrı bir öncelikli alacaklı grubu olarak değil, fon payı sahibi olarak tasfiye sistemine dahil etti.

PBLK mağduru kaç kişi var?

Meclis görüşmelerinde en dikkat çekici açıklamalardan biri, PBLK durumundaki yatırımcı sayısına ilişkin oldu.

CHP'li Cevdet Akay, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada yaklaşık 200 bin yatırımcının bu düzenlemeden etkilendiğini ileri sürdü.

Akay, bu sayının fon krizindeki toplam yatırımcıların yaklaşık yüzde 44'üne karşılık geldiğini ifade etti.

131 fon, 455 bin 758 yatırımcı: Krizin büyüklüğü

Fon krizinin başlangıcında SPK, yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi.

Resmi açıklamalarda bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcının bulunduğu belirtildi.

Tasfiye süreci Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın görev aldığı farklı fon grupları üzerinden yürütülmeye başlandı.

Türkiye İş Bankası'nın sorumlu olduğu altı fonda 388 bin 718, Ziraat Bankası'nın sorumlu olduğu 125 fonda ise 151 bin 247 yatırımcı kaydı bulunduğu açıklandı.

Bu iki sayının toplamının genel tekil yatırımcı sayısından yüksek olmasının nedeni, aynı kişinin birden fazla fonda yatırımının bulunabilmesi.

PBLK kayıtları bakımından da benzer bir sorun bulunuyor.

Aynı yatırımcı birden fazla fonda bloke pay sahibi olabileceğinden, toplam PBLK hesabı veya işlem sayısıyla PBLK durumundaki tekil yatırımcı sayısının birbirine karıştırılmaması gerekiyor.

PBLK yatırımcıları paralarının tamamını alabilecek mi?

Kabul edilen düzenleme, PBLK durumundaki kişilerin tasfiye kapsamında olduğunu belirliyor.

Ancak bu hüküm tek başına her yatırımcının satış talimatında beklediği tutarın tamamını alacağını garanti etmiyor.

Ödenecek tutarlar, tasfiye sürecinde tespit edilecek fon varlıklarına, geri kazanılacak değerlere, yatırımcı haklarının belirlenmesine ve uygulanacak ödeme kurallarına bağlı olacak.

Tasfiye kanunu teklifinin temel amaçlarından biri, fon malvarlığından hukuka aykırı biçimde çıkarıldığı tespit edilen değerlerin geri kazanılması ve fon zararlarının sorumlulardan tahsil edilmesi.

Bu kaynakların yeniden fon varlıklarına kazandırılması, yatırımcılara yapılabilecek ödemelerin büyüklüğünü etkileyebilecek.

Bununla birlikte fonun varlıklarının tasfiye sürecinde ne kadar nakde dönüştürülebileceği de önem taşıyor.

PBLK yatırımcıları açısından ise temel itiraz, satış talimatının verildiği aşamada doğan hakların genel tasfiye paylaşımıyla sınırlandırılıp sınırlandırılamayacağı üzerinde yoğunlaşıyor.

Takas kesinliği tartışması neden önemli?

PBLK meselesinin hukuki boyutunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 79'uncu maddesi öne çıkıyor.

Bu maddede yer alan takas kesinliği düzenlemeleri, sermaye piyasalarında belirli şartları taşıyan takas işlemlerinin hukuki güvenliğini korumayı amaçlıyor.

PBLK yatırımcılarının bir bölümünün savunduğu görüşe göre, satış işlemi tamamlanmış ve yatırımcının alacağı kesinleşmişse, daha sonra başlayan tasfiye süreci bu alacağı ortadan kaldırmamalı.

Bu yaklaşımı savunanlar, kesinleşmiş ödeme haklarının genel tasfiye kapsamındaki fon paylarıyla aynı şekilde değerlendirilmesine itiraz ediyor.

SPK'nın komisyon görüşmelerindeki yaklaşımı ise fiyatın oluşmadığı veya ödeme yükümlülüğünün yerine getirilemediği işlemlerde yatırımcının fon payı sahibi olmaya devam ettiği yönünde.

Hukuki tartışmanın düğüm noktası, hangi PBLK kayıtlarının gerçekten tamamlanmış ve kesinleşmiş bir takas işlemine karşılık geldiğinin belirlenmesi.

Çünkü PBLK kaydının bulunması, her durumda aynı hukuki aşamaya gelindiği anlamına gelmeyebilir.

Bu nedenle farklı işlem türlerinin tek bir başlık altında değerlendirilmesinin hukuki uyuşmazlıklara yol açabileceği belirtiliyor.

PBLK yatırımcılarını şimdi ne bekliyor?

CHP'li Akay, Genel Kurul'daki konuşmasında PBLK yatırımcılarının haklarını yargı yoluyla arayabileceğini savundu.

Akay, takas kesinliği ilkesine dayanarak açılacak davalarda yatırımcıların haklı bulunabileceğini ve alacaklarını faiziyle birlikte geri alabileceklerini ileri sürdü.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme, PBLK yatırımcılarının tasfiye sürecindeki statüsünü belirlemesi açısından önemli bir adım.

Buna karşılık üç temel belirsizlik devam ediyor.

Birincisi, PBLK durumundaki gerçek tekil yatırımcı sayısının ne olduğu.

İkincisi, farklı işlem aşamalarında bloke edilmiş payların hukuken aynı şekilde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.

Üçüncüsü ise bu yatırımcılara yapılacak ödemelerin tutarı, sırası ve zamanlaması.

Düzenlemenin yasalaşması ve uygulama esaslarının netleşmesiyle birlikte yatırımcıların hesaplarının nasıl değerlendirileceği daha açık hale gelecek.

Ancak öncelikli alacaklı statüsüne ilişkin tartışmaların, düzenlemenin kabul edilmesinden sonra da devam etmesi bekleniyor.

Fon krizinde yeni tartışma: Satış talimatı vermek yeterli mi?

PBLK meselesi, Türkiye'deki fon krizinin en önemli hukuki tartışmalarından birine dönüşmüş durumda.

Yatırımcılar açısından sorun oldukça somut: Fonlarını satmak için talimat verdiler, ancak paralarını alamadılar.

Düzenleyici kurumların yaklaşımı ise işlemlerin tamamlanmadığı durumlarda yatırımcıların fon payı sahibi olmaya devam ettiği yönünde.

Meclis'te kabul edilen önerge, bu kişilerin tasfiyeye dahil edilmesini sağlarken öncelikli ödeme talebini karşılamıyor.

Şimdi yanıt bekleyen en önemli soru şu: Yaklaşık 200 bin kişiyi etkilediği ileri sürülen PBLK meselesinde yatırımcılar, satış talimatı verdikleri tarihte bekledikleri tutarı mı alacak, yoksa fonların tasfiye sonunda oluşacak varlıklarından kendilerine düşen payla mı yetinecek?

Bu sorunun yanıtı yalnızca mevcut fon krizinin çözümü açısından değil, Türkiye sermaye piyasalarında yatırımcı haklarının korunması ve takas sistemine duyulan güven açısından da önem taşıyor.