Fon krizinden finans devinin adı çıktı: 5 hisseden 8 milyar TL kâr edip çıktı!

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Yüz binlerce yatırımcının mağduriyet yaşadığı fon skandalına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemede, Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International’ın operasyonlar başlamadan kısa süre önce borsadaki milyarlarca liralık pozisyonunu kapatarak piyasadan çekildiği belirlendi. Şirketin bu işlemler sonucunda toplam 8 milyar lira net kazanç elde ettiği tespit edildi.

Merrill Lynch’in 5 hisseden çıkarak 8 milyar lira kazandığı tespit edildi

Sabah'tan Halit Turan'ın aktardığına göre, soruşturmada Merrill Lynch International (MLI) fonlara yönelik adli operasyonlardan önce Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinde yoğun miktarda alım-satım işlemi yaptı.

İngiltere Financial Conduct Authority (FCA) ve Prudential Regulation Authority (PRA) denetiminde faaliyet gösteren uluslararası finans devi, operasyonlardan önce beş hisseden tamamen çıktı. Merrill Lynch'in bu işlemler neticesinde 8 milyar lira net kazanç elde ettiği belirlendi.

Fon soruşturmasında BoFA’nın 8 milyar liralık kazancı inceleniyor

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, operasyon zamanlaması ile kurumun piyasadan çıkış zamanlaması arasındaki paralellik ve elde edilen 8 milyar liralık kazancın arka planı incelenmeye devam ediliyor.

Merrill Lync üzerinden yürütülen yüksek hacimli hisse ve fon işlemleri doğrudan Bank of America grubu adına yapılırken piyasa veri ekranlarında (aracı kurum takas dağılımlarında) "BoFA" koduyla bulunuyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.