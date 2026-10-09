Fon krizinden küresel güç savaşlarına: Prof. Dr. Sinan Alçın’dan kritik ekonomi analizi

Üç şirkete ait 17 fonda başlayan ödeme ve tasfiye sürecini değerlendiren Prof. Dr. Alçın, olayın yargıya yansıyan adli boyutu ile sermaye piyasalarının düzenlenmesi süreçlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi. Yaşanan sürecin 2001 krizine benzediğine dikkat çeken Prof. Dr. Alçın, o dönem bankacılık sisteminin krizden ders alarak çok daha dayanıklı hale gelmesi gibi, mevcut fon skandalının da sermaye piyasalarını rasyonel ölçütler, sıkı denetimler ve şeffaf halka arz ilkeleriyle daha güvenli kılmasını temenni ettiğini ifade etti. Ayrıca zararların kamulaştırılarak halkın üzerine yıkan bir bütçe yüküne dönüştürülmemesini ve toptancı anlayıştan kaçınılmasını olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

MSCI kararı ve yabancı endeks sağlayıcıların tablosu

Türkiye’nin MSCI gelişen piyasalar (Emerging Markets) listesinde kalmaya devam edeceğine ilişkin duyurunun kritik önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Alçın; FTSE Russell, S&P ve Dow Jones gibi yabancı endeks sağlayıcılarının şikayet ve izleme süreçlerinin ardından atılan yapıcı adımların olumlu sonuç verdiğini dile getirdi. Sürecin şeffaf yürütülmesi halinde yabancı kurumların Türkiye sermaye piyasalarına yaklaşımının olumlu yönde güçleneceğini belirtti.

Reel sektör, nakit akışı ve faiz indirimi beklentisi

Fon krizinin sadece sermaye piyasalarının küçük bir kısmını etkileyen geçici bir problem olarak görülmesinin gerçeklerle bağdaşmadığını savunan Prof. Dr. Alçın, durumu ‘kazandaki şiddetli kaynama’ olarak tanımlayarak reel sektör üzerindeki baskılara dikkat çekti. Bankaların kredi çağırması, şirketlerin nakit akışındaki bozulmalar ve perakende satışlardaki iştah kaybı gibi etkenlere değinen Prof. Dr. Alçın, BDDK'nın kredi kartı ve taksit sınırlarında gevşemeye gitmesinin bu daralmayı hafifletmeye yönelik olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın fondan çıkan paranın mevduata yöneldiği tespitine atıfta bulunan Prof. Dr. Alçın, yüksek enflasyon verileri ve piyasadaki nakit sıkışıklığı ışığında TCMB'nin faiz indirimi sürecini başlatma ihtimalinin kuvvetlendiğini belirtti.

ABD tahvil faizlerinde 24 yılın zirvesi ve küresel ‘reset’

Küresel ekonomik gelişmeleri de inceleyen Prof. Dr. Alçın, ABD 10 ve 30 yıllık tahvil faizlerinin %5,30 seviyelerini görerek 24 yılın zirvesine tırmandığına işaret etti. ABD tarafında bu durumun geçici bir küresel olgu olduğu iddia edilse de Prof. Dr. Alçın; Çin-Tayvan gerilimi, Avrupa'daki enerji krizi, İsrail'in yayılmacı politikaları ve artan savunma harcamaları gibi çetin sorunların varlığını koruduğunu söyledi. Prof. Dr. Alçın, tüm bu küresel çalkantıların dünya ekonomisinde adı sıkça geçen bir ‘reset’ veya yeniden yapılanma sürecine doğru ilerlendiğini gösterdiğini vurguladı.

Tekno-oligarklar, Hindistan pazarı ve proaktif devletçilik

Elon Musk'ın Hindistan'daki Starlink yatırımlarında yaşadığı engeller ve Donald Trump'ın önde gelen teknoloji yöneticilerini destekleyen adımları üzerinden küresel güç savaşını yorumlayan Prof. Dr. Alçın, ABD'nin proaktif devlet anlayışıyla kendi sermaye gruplarının önünü açtığını aktardı. 1,4 milyarlık nüfusu, gelişmiş yazılım altyapısı ve stratejik konumuyla Hindistan'ın Çin'i çevreleme politikasında ve küresel devlerin rekabetinde kilit bir pazar haline geldiğini belirten Prof. Dr. Alçın, tekno-oligarklar ile egemen devletler arasındaki ilişkinin küresel dengeleri yeniden şekillendirdiğini kaydetti.