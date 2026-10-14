Fon mağdurlarına ara ödeme düzenlemesi: 1 milyon TL’ye kadar ödeme planı komisyonda

Tasfiye sürecinde bulunan bazı yatırım fonlarından etkilenen yatırımcılara ara ödeme yapılmasını öngören kanun teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. 9 Ekim’de Meclis Başkanlığına sunulan düzenlemeyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun tasfiye kararı aldığı fonlardaki ödeme sürecinin yasal çerçevesinin oluşturulması hedefleniyor.

Teklifin yasalaşması durumunda yatırımcılara, net yatırım tutarları dikkate alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da düzenlemenin Meclis’ten geçmesi halinde ödemelerin ekim ayı içinde başlayabileceğini belirtmişti.

Tasfiye edilen fonlarda yatırımcıya 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme yapılacak

Teklifte küçük yatırımcıların ve para piyasası fonlarının önceliklendirilmesi öngörülüyor. Daha önce yatırdığı ana paranın tamamını geri alanların bu uygulamadan yararlanamayacağı belirtilirken, ana parasının bir bölümü fonda kalan yatırımcılar belirlenen koşullar kapsamında ödeme alabilecek.

Alacağı 1 milyon liranın üzerinde olan yatırımcılar için de ilk aşamada bu tutara kadar ödeme yapılması planlanıyor. Nihai hak ve yükümlülükler belirlenirken ara ödemelerin mahsuplaşma hesabına dahil edileceği ifade ediliyor. Hukuk dışı işlem yaptığı ya da haksız kazanç elde ettiği belirlenen kişilerin ise ödeme kapsamı dışında tutulması hedefleniyor.

Ara ödemeler için kamu kaynaklarından yararlanılmayacak. Finansmanın, tasfiye edilen fonlardaki nakde çevrilebilir varlıklardan, haksız veya aşırı kazançların geri alınmasından ve sorumlu kişi ya da şirketlerin mal varlıklarının değerlendirilmesinden sağlanması öngörülüyor.

Kanun teklifinde, tasfiye sürecine özgü olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna da ilave yetkiler verilmesi öngörülüyor. Bu yetkilerle el konulan varlıkların daha hızlı değerlendirilmesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerin finansmanında kullanılması amaçlanıyor.

49 fonda işlemlerin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor

Süreç kapsamında 131 fon için 131 ayrı hesap oluşturuldu. Haksız kazançlar ve mal varlığı satışlarından elde edilecek gelirler için ayrıca genel bir hesap açıldığı belirtildi. Bazı fonlarda 1 milyon liraya kadar ödeme için yeterli kaynak bulunmaması ihtimaline karşı, diğer hesaplarda toplanan kaynakların ilgili fonlara aktarılması ya da mevcut kaynağın en düşük alacaklıdan başlanarak dağıtılması seçenekleri değerlendiriliyor.

Fon Koordinasyon Kurulunun açıklamasına göre A1, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin yönetimindeki fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya Ziraat Bankası aracılığıyla toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldı. Bu üç şirketin geriye kalan 49 fonunda 34,1 milyar liralık tasfiye sürecinin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Böylece A1, Bulls ve Pardus yönetimindeki toplam 66 yatırım fonunda bulunan 45 bin 745 kişiye yönelik 40,5 milyar liralık ayni ve nakdi tasfiyenin tamamlanması planlanıyor. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından tasfiye sürecindeki diğer 65 fona ait ara ödemelerin de hızla sonuçlandırılması hedefleniyor.

Sorunlu fonlarda 455 bini aşkın yatırımcı etkilendi

Cevdet Yılmaz, sorunlu fonlarla ilgili süreçte toplam yedi portföy yönetim şirketi ve bunların altında bulunan 131 fona tedbir getirildiğini bildirdi. Bu fonların toplam fon sayısının yüzde 4,6’sına, toplam fon portföyünün ise yüzde 7,7’sine karşılık geldiği; süreçten olumsuz etkilenen yatırımcı sayısının 455 bini aştığı belirtildi.

Fon soruşturmasına ilişkin idari inceleme de sürüyor. Devlet Denetleme Kurulunun, ilgili kurumları kapsayan çalışmasını denetmen ve müfettişlerle yürüttüğü; hazırlanacak rapora göre ihtiyaç duyulması halinde yeni düzenlemelerin Meclis gündemine gelebileceği ifade edildi. Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, Ziraat Bankası ve İş Bankasının teknik hazırlıklarını tamamladığı da açıklandı.