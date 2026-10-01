Fon piyasasında 400 milyar TL’lik güven krizi: Onur Duygu'dan acil eylem çağrısı

Piyasadaki son gelişmeleri değerlendiren Onur Duygu, fon piyasasında uzun süredir büyütülmeye çalışılan yapının denetim ve kontrol eksiklikleri nedeniyle ciddi bir güven kriziyle karşı karşıya kaldığını söyledi. 'Güven iyidir ama kontrol daha iyidir' ilkesini hatırlatan Duygu, geçen yıl ağustos ayında yayımladığı yazılarında fon isimleri vererek bu risklere dikkat çektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yol haritası ve Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) sürece dahil olmasının denetim mekanizmasını işler kılmak adına değerli bir adım olduğunu belirten Duygu, ancak her şeyden önce mevcut yangının söndürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

400 milyar TL'lik panik ve stopaj etkisi

Piyasadaki panik dalgasına ilişkin verileri paylaşan Duygu, ayın 16'sından itibaren fonlardan toplamda 400 milyar TL'nin üzerinde çıkış yaşandığını açıkladı. Bu çıkışın yaklaşık 230-240 milyar TL'lik kısmının şirketlerin ve bireylerin günlük likidite için kullandığı para piyasası ile serbest para piyasası fonlarından gerçekleştiğini kaydeden Duygu, yatırımcıların güven krizinden dolayı geçmişte sıfır veya düşük stopaj avantajıyla aldıkları fonları bile panikle sattıklarını dile getirdi.

Reel sektör ve tahvil riski

Fon kilitlenmesinin reel sektöre sıçradığına dikkat çeken Duygu, birçok şirketin fonlardaki paralarına erişemediği için ödemelerini aksatmak zorunda kaldığını aktardı. Hedef Holding'in fonlarının blokede kalması sebebiyle vadesi gelen ödemesini yapamadığını açıklamasını bu durumun somut bir örneği olarak gösteren Duygu, para piyasası fonları içindeki özel sektör tahvillerinin yeniden döndürülememesi halinde şirketler tarafında ciddi bir borçlanma krizinin doğabileceği uyarısında bulundu.

BES değerlendirmesi: Genel bir sıçrama yok

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkındaki endişeleri de yanıtlayan Duygu, BES içerisindeki bir fon sepeti fonunun, tasfiye kapsamındaki fonlara yatırım yapması ve fiyat açıklayamaması nedeniyle %30'un üzerinde eksi getiri yazdığını kaydetti. Ancak bu durumun 200 milyon TL büyüklüğündeki oldukça sınırlı bir fonda gerçekleştiğini vurgulayan Duygu, şu an için BES sisteminin geneline yayılan negatif bir durumun bulunmadığını ifade etti.

Yangını söndürecek acil eylem adımları

Piyasadaki likidite kilitlenmesini çözmek ve "suyu yeniden akıtmak" adına yapılması gerekenleri değerlendiren Duygu, öncelikle kapalı durumdaki 7 portföy yönetim şirketinden ödemeye hazır olduğunu bildiren 5 şirketin fonlarının TEFAS üzerinde hızla işleme açılması gerektiğini belirtti. Bununla birlikte, tasfiye sürecindeki fonlar arasında hızlıca likide edilebilecek para piyasası fonlarının vakit kaybetmeden nakde çevrilerek yatırımcı ödemelerinin yapılmasını önerdi. Sistemik kaçışı ve kanamayı durdurmak amacıyla stopaj indirimi teşvikinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunan Duygu, kamunun zararları üstlenip üstlenmeyeceği konusunun ise öncelikle yatırımcı ödemeleri yapılıp acil likidite sağlandıktan sonra tartışılması gerektiğinin altını çizdi.