Fon piyasasında haftanın bilançosu: Kayıp yüzde 84'ü aştı

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Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 2,57, BES fonları ise yüzde 1,74 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,65 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 5,27 ile "Hisse Senedi Fonları"nda oldu.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,69 ile "Para Piyasası" kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 4,52 ile "Hisse Senedi" kategorisinde gerçekleşti.

Haftanın en fazla kazandıran yatırım fonları

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 6,26 yükselişle Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Yatırım fonlarında haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Yüzde 6,26

Hedef Portföy Ekinoks Serbest (TL) Fon: Yüzde 5,69

Piramit Portföy Sirius Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Yüzde 4,69

Global MD Portföy Birinci Serbest Fon: Yüzde 4,51

Aktif Portföy Fortuna Serbest Fon: Yüzde 3,94

Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon: Yüzde 3,53

Garanti Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon: Yüzde 3,28

Strateji Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun): Yüzde 2,47

Ak Portföy Dokuzuncu Serbest Fon: Yüzde 2,39

Azimut Portföy SYH Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Yüzde 2,39

BES fonlarında en fazla kazandıranlar

Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 1,83 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

BES fonlarında haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 1,83

Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Emtia Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 1,01

AXA Hayat ve Emeklilik AŞ Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 0,78

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 0,75

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 0,74

MetLife Emeklilik ve Hayat AŞ Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 0,72

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 0,72

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 0,71

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 0,71

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 0,71

Yatırım fonlarında kayıp yüzde 84,13'e ulaştı

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 84,13 düşüşle Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Yatırım fonlarında haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Yüzde 84,13

Deniz Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Yüzde 80,34

Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Yüzde 77,23

Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Yüzde 56,92

Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Yüzde 55,56

Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Yüzde 47,04

Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Yüzde 45,72

Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Yüzde 44,73

MT Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Yüzde 41,07

Ahlatcı Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Yüzde 38,62

BES fonlarında en sert düşüş yüzde 12,81

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 12,81 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

BES fonlarında paylaşılan en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 12,81

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 9,43

Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 8,55

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ İstanbul Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 8,03

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Emlak Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 7,74

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 7,43

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 7,17

BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 7,14

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: Yüzde 6,96