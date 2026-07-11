Fon piyasasında haftanın kazandıran ve kaybettirenleri

Yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık performans verileri açıklandı. Haftalık bazda yatırım fonlarında serbest hisse senedi fonları hem en yüksek getirileri hem de en sert kayıpları yaşarken, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonlarında değişken ve altın fonları öne çıktı.

RE-PIE zirvede, Allbatross dipte

Yatırım fonları arasında haftanın en çok kazandıran fonu, yüzde 29,70 getiriyle RE-PIE Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Bu fonu yüzde 29,17 getiriyle RE-PIE Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon, yüzde 17,63 yükselişle Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon takip etti.

Haftanın en fazla kaybettiren yatırım fonu ise yüzde 32,99 değer kaybıyla Allbatross Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon oldu. Onu yüzde 31,92 düşüşle A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon, yüzde 31,53 kayıpla Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon izledi.

BES'te altın ve değişken fonlar öne çıktı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafında haftanın en yüksek getirisini yüzde 1,91 ile HDI Fiba Emeklilik ve Hayat Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu sağladı.

Hafta boyunca Agesa Hayat, Anadolu Hayat ve Garanti Emeklilik bünyesindeki altın ve kıymetli madenler fonları da yaklaşık yüzde 1,20 seviyesindeki getirileriyle en çok kazandıran fonlar arasında yer aldı.

Öte yandan emeklilik fonlarında en fazla değer kaybeden tarafta endeks fonları öne çıktı.

Agesa Hayat ve Emeklilik Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu haftayı yüzde 4,43 kayıpla tamamlarken, Agesa Hayat Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu yüzde 4,41, HDI Fiba Emeklilik İstanbul Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,05 değer kaybetti.