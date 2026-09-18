Fon piyasasındaki çalkantı ve likidite adımları: Prof. Dr. Zeynep Ökten’den faiz ve risk uyarısı

Borsa İstanbul'da bazı fonların temerrüde düşmesi ve teminat tamamlama çağrılarındaki yükselişin ardından piyasalarda sert düşüşler yaşanırken regülatörler ve ekonomi yönetimi ardı ardına tedbir açıklamaları yaptı. TCMB; repo ihaleleriyle sağlanan fonlamanın artırılacağını, bankaların borç alabilme limitlerinin güncelleneceğini ve teminat iskonto oranlarının azaltılarak piyasaya TL likiditesi verileceğini duyurdu. Gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Ökten, TCMB'nin likiditeyi bollaştırarak en hızlı karar alan kurum olduğunu ve bu adımların piyasadaki 'yangın yerini söndürmek' adına kritik bir işlev gördüğünü ifade etti.

Aşırı risk iştahı ve yanlış yönlendirmeler

Piyasanın bu noktaya geliş nedenlerini makro perspektiften ele alan Prof. Dr. Ökten, uzun süredir mücadele edilen yüksek enflasyon ortamında yatırımcıların enflasyonun üzerinde gelir elde edebilmek amacıyla yüksek riskli fonlara yöneldiğine dikkat çekti. Mevduatın reel pozitif getirisine ve dövizin baskılanmasına rağmen enflasyon belirsizliğinin yatırımcıları riskli alanlara ittiğini belirten Prof. Dr. Ökten, yeni regülasyonlara uyum sağlamaya çalışan fonların borçluluk oranlarını aşırı artırması sonucu çıkışlar yaşandığında likidite krizine sürüklendiğini söyledi. Türkiye'nin kendi içsel risklerini önceden saptayıp adım atmak yerine sıklıkla dış kurumlardan (MSCI vb.) gelen uyarılardan sonra harekete geçtiğini ve bunun da sorunların birikerek patlamasına yol açtığını vurguladı.

Faiz indirimi beklentilerine likidite engeli

Sistemdeki sıkışıklığı gidermek amacıyla piyasaya sunulan ilave likiditenin orta vadede enflasyonist baskı oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Ökten, para politikasının patikasına ilişkin dikkat çeken öngörüler paylaştı. Yükselen petrol fiyatları, küresel riskler ve iç piyasadaki likidite genişlemesi göz önüne alındığında TCMB'nin ekim ayındaki PPK toplantısında faiz indirimi yapma olasılığının ortadan kalktığını savunan Prof. Dr. Ökten, faiz kararının sabit tutulabileceğini, olası bir indirimin ancak aralık ayına kalabileceğini ve hatta faiz artırımının dahi tartışılabileceği bir noktaya gelinebileceğini kaydetti.

Faturayı tüm toplum üstlenecek

Sorunun fon piyasasının belirli bir kısmında yoğunlaştığını ve sorunlu alanların temizlenmesiyle piyasada kısa-orta vadede sakinleşme yaşanabileceğini ifade eden Prof. Dr. Ökten, yaratılan likiditenin ve kamusal müdahalelerin maliyetinin nihayetinde tüm toplum tarafından üstlenileceğini söyledi. Küresel tarafta Fed'in siyasi baskılara rağmen faiz artırarak bağımsızlığını kanıtladığını belirten Prof. Dr. Ökten, hem küresel hem de yerel düzeyde makro risklerin tavan yaptığı bu dönemde yatırımcıların daha sakin ve risksiz limanlarda kalmasının faydalı olacağını sözlerine ekledi.