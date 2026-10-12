Fon soruşturması: 85 kişinin sermaye piyasasında araçlarının dondurulması istendi

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Kurumlardan yapılmak istenen devir, temlik, satış, bağış, ipotek/rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT/havale ve benzeri malvarlığını azaltıcı nitelikteki her türlü iş ve işlemler için tedbir almaları istendi.

Olağandışı işlem taleplerinde, işlem yapılmadan önce savcılığın görüşünün alınması ve şüpheli ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin MASAK’a gecikmeksizin bildirilmesi talep edildi.

Ayrıca söz konusu kişilerce olağandışı nitelikte bir işlem talebinde bulunulması hâlinde, işlem gerçekleştirilmeden önce Başsavcılığımızın görüşünün alınması ve Başsavcılığımıza görüş sorulmadan tasarruf işlemi yapılmaması ve savcılığa bildirilmesi istendi.

Özellikle olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, malvarlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden Başsavcılığa geçikmeden haberdar edilmesi vurgulandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün listedeki kişiler adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının tespit etmesi, ve listeli başsavcılığa iletmeleri istendi.

Kontrollerde maaş, fatura, emekli aylığı kullanımı ve olağan mesleki işlemlerin mağduriyet yaratmaması için engellenmemesi istendi.

Listelenen 85 gerçek kişiye yönelik talimatların, suçun gerçekleştiği anlamına gelediği belirtildi.