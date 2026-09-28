Fon soruşturması: Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında yapılan incelemede, kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 döneminde toplam 3 milyar 92 milyon liralık fon çıkışı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yapılan mali incelemelerde, kamuoyunda Balıkçı İsmet Olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon liralık fon çıkışı bulunduğu tespit edildi.
Başsavcılık, İsmet Öğüt’ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da araştırıyor.