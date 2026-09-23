Fon soruşturması: Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya serbest bırakıldı

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Bulls Yatırım, fon soruşturmasıyla ilgili son gelişmelere ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kemal Akkaya savcılıktaki ifadesinde, kamuoyunda “Ponzi” ya da “saadet zinciri” olarak anılan fon yapılanmalarında yer almadığımızı, yönetimimizdeki fon varlığının bir iş günü içinde satılabilir varlıklardan oluştuğunu, fonlarımızda bugüne kadar pay repo işlemi yapılmadığını, hiçbir fonumuzda kredi bulunmadığını izah etmiş, ilgili belgeleri savcılık makamına ibraz etmiş ve ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakılmıştır” ifadeleri yer aldı.