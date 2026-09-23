Fon soruşturması sonrası JCR, 7 finans kuruluşunun kredi notunu düşürdü

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermiş, bu fonlarda 455 binden fazla tekil yatırımcının bulunduğu bildirilmişti. Kurul, 21 Eylül'de ise aralarında Pusula, Tera, Hedef ve Bulls gruplarına bağlı aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin de yer aldığı 9 kuruluş ile yöneticilerinin mal varlıklarını dondurmuştu.

Eş zamanlı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde aralarında aracı kurum yetkililerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 17'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, fon tasfiyeleri, yetkili makamlarca alınan düzenleyici tedbirler, likidite yönetimi, kısa vadeli borçların çevrilme riskleri ve tasfiye edilen fonlardaki maruziyetlerin tespit edilememesi nedeniyle not indirimine gittiğini bildirdi.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu "A (tr)" seviyesinden sekiz kademe birden "CC (tr)"ye çekildi; grup şirketi Tera Portföy'e ait fonların tasfiyesi ve piyasa maruziyetine dair sağlıklı veri akışının kesilmesi gerekçe gösterildi.

Tera Yatırım Bankası: Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu "A- (tr)"den "CC (tr)" seviyesine düşürüldü; ihraçların önemli ölçüde ilişkili taraf fonlarına dayanması ve fonlama imkanlarının kısıtlanması kararda etkili oldu.

Tera Finans Faktoring: Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu "A- (tr)"den "CC (tr)" seviyesine indirildi; hakim ortağa yönelik adli süreçlerin likidite ve operasyonel süreklilik üzerindeki risklerine dikkat çekildi.

Hedef Yatırım Bankası: Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu "A- (tr)"den "B- (tr)"ye revize edildi, görünümü ise "Pozitif"ten doğrudan "Negatif"e çevrildi; grup şirketi Hedef Portföy fonlarının tasfiyesi ve ortaklara yönelik tedbirler gerekçe gösterildi.

Bulls Yatırım Menkul Değerler: Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu "BBB (tr)"den "B- (tr)" seviyesine çekildi; Bulls Portföy fonlarının tasfiyesi, yüksek tutarlı kısa vadeli borçların refinansman riski ve varlık kalitesindeki bozulma vurgulandı.

Destek Yatırım Menkul Değerler: Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu "BBB (tr)"den "B- (tr)" seviyesine düşürüldü; hakim ortak ve yönetim kurulu başkanına yönelik düzenleyici tedbirler ile karşı taraf riskleri not indirimine neden oldu.

Destek Yatırım Bankası: Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu "A- (tr)"den "B- (tr)" seviyesine çekildi; operasyonel devamlılık, likidite dengesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ortaya çıkan belirsizlikler raporda öne çıkarıldı.