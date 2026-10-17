Fon soruşturması: TMSF'ye 2 milyar liralık iade! 31 şirket mercek altında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemler ve portföy yönetim şirketlerinin faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada adli bilanço netleşti.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 302 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 86'sı tutuklanırken, 163 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari durumda bulunan 35 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı.

TMSF'nin gönüllü iade hesabına 2 milyar lira yatırıldı

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de şüphelilerin gerçekleştirdiği para iadeleri oldu.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre TMSF bünyesindeki Birleşik Fon Bankası'nda oluşturulan özel gönüllü iade hesabına 9 kişi tarafından toplam 2 milyar 1 milyon 170 bin lira yatırıldı.

Söz konusu ödemelerin, soruşturma kapsamında yürütülen rızaen iade süreci ve etkin pişmanlık hükümleri çerçevesindeki gelişmelerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Hisse fiyatlarını 100 katına kadar çıkardılar

Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gönderdiği yazışmalar ve soruşturma kapsamında yapılan dijital incelemeler, manipülatif işlemlerin yöntemlerine ilişkin ayrıntıları ortaya koydu.

Finansal analizlerde, bazı şirketlerin hisse fiyatlarının yapay işlemlerle 100 katına kadar yükseltildiğinin tespit edildiği bildirildi.

İddiaya göre şüpheliler, hedef aldıkları hisseleri doğrudan piyasadan toplamak yerine fonlar aracılığıyla alımlar gerçekleştirdi. Bu işlemlerle şirket hisselerinin fiyatları yapay biçimde yükseltilirken, söz konusu hisseleri portföylerinde bulunduran fonların birim değerleri de artırıldı.

Bu yöntemle küçük yatırımcıların yanıltıldığı değerlendiriliyor.

Borsada mercek altına alınan 31 şirket hangileri?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile SPK uzmanlarının, fon bağlantılı işlemler kapsamında 31 şirketin hissesini incelemeye aldığı öğrenildi.

İnceleme kapsamındaki hisse kodları şöyle:

ALKLC, ANELE, BIGEN, BTCIM, BURCE, BURVA, CELHA, DMRGD, DSTKF, EDATA, GMTAS, GRTHO, GUNDG, HEDEF, IEYHO, INFO, KERVT, KRDMD, KTLEV, KUYAS, MANAS, ODINE, OZATA, OZSUB, PASEU, PEKGY, PRZMA, SELEC, TEHOL, TRHOL ve VSNMD.