Fon soruşturmasında kritik gelişme: Başsavcılık haksız kazanç sağlayanları tespit etti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürerken, kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada yeni bir çağrı yapıldı. Soruşturma kapsamında milyonlarca liralık kazanç elde edildiği öne sürülen kişilere ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.

memurlar.net’te yer ala habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında haksız kazanç sağlayanları tespit ederek TMSF'ye bildirmeye başladı. TMSF de fon vurguncularına tebligat göndererek elde ettikleri paraları iade etmelerini istedi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca fon skandalına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.

Diğer yandan dün de “gizli” ibareli belgelerin sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı adli süreç başlatmıştı. Türk Ceza Kanunu’nun 285’inci maddesi kapsamında, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği değerlendirilen kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.