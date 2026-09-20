Fon soruşturmasında MASAK'a yeni talep: 4 şirkette yöneticilerin 2 yıllık para trafiği incelenecek

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan (MASAK) yeni bir inceleme talep edildi.

Başsavcılık, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin finansal hareketlerin incelenmesini istedi.

2024'ten bugüne tüm hareketler isteniyor

Başsavcılığın talebi kapsamında söz konusu şirketlerin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi istendi.

İncelemenin ardından elde edilecek bilgi ve belgelerin ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talep edildi.

Kripto ve yurt dışı transferler mercek altında

Soruşturma kapsamında özellikle yöneticilerin yurt dışına gerçekleştirdiği kripto varlık ve para transferleri ile banka ve diğer finansal hesaplarındaki hareketlerin incelenmesi öngörülüyor.

MASAK tarafından hazırlanacak inceleme ve raporların soruşturmanın finansal boyutuna ilişkin değerlendirmelerde kullanılacağı belirtildi.