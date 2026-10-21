Fon soruşturmasında yeni operasyon: İşte gözaltına alınan isimler! Aralarında holding patronu ve banka yöneticileri de var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında halka açık dört şirkete yönelik incelemelerin ardından 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş ile banka ve fon yöneticilerinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dört halka açık şirkete ilişkin inceleme yapıldı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ile Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) payları mercek altına alındı.
İncelemenin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine başlatıldığı bildirildi.
31 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin ardından 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 26'sının gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Başsavcılık açıklamasında, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.
Gözaltı listesinde Altınbaş Holding'in sahibi de bulunuyor
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş ile banka ve fon yöneticileri de yer aldı.
Nusret Altınbaş'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, kardeşi İnan Altınbaş'ın aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Soruşturma çerçevesinde aile fertlerinin malvarlıklarının da dondurulduğu belirtildi.
İşte gözaltına alınan isimler
Soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan isimler şöyle:
1- Çetin GENÇ - Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi-Müdür
2- Eren YEŞİLYURT - Eski Bürokrat, Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü
3 - Fadimenur DEMİR - Alnus Yatırım Menkul Değerler Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi
4 - Gülsüm DOĞAN - Atlas Portföy Unvanlı Şirkette Portföy Yöneticisi
5- Hakan AVDAN - Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi
6- Metin Kartal EMÜR - Alnus Yatırım Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Başkan Vekili
7- Mustafa TERZİ - A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkanı
8- Zuhal TOPALOĞLU - Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ortağı
9- Ümit YILMAZ - Banka Portföy Yöneticisi
10- Seyit Tahir ÖZEK - Almus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı
11- Konuralp ÖZKAN - Atlas Portföy Unvanlı Firmada Çalışanı
12- Rüstem KARAKAYA - Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yöneticisi
13- Furkan AÇAR - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi
14- Neda SOYDAN - Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği
15- Ömer ERYILMAZ - Hedef Holding Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi
16- Mustafa Zeki KAYAHAN - Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi
17- Ali CESUR - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi
18- Anıl TOKAT - Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Çalışan
19- Mehmet Selim TUNÇBİLEK - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Genel Müdür
20- Ahmet Haluk GÜNER - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Çalışan
21- Yasemin YILMAZ - Banka Finans Yöneticisi
22- Burak POYRAZ - Banka Portföy Yöneticisi
23- İnan ALTINBAŞ - Altınbaş Holding Yetkilisi
24- Ayşegül KAYA - Tera Portföy Unvanlı Firmada Yönetici
25- Osman UÇAR - Atlas Protföy Yöneticisi
26- Canan ÖZDEMİR - Atlas Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi