Fon soruşturmasında yeni operasyon: İşte gözaltına alınan isimler! Aralarında holding patronu ve banka yöneticileri de var

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dört halka açık şirkete ilişkin inceleme yapıldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ile Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) payları mercek altına alındı.

İncelemenin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine başlatıldığı bildirildi.

31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin ardından 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 26'sının gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Gözaltı listesinde Altınbaş Holding'in sahibi de bulunuyor

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş ile banka ve fon yöneticileri de yer aldı.

Nusret Altınbaş'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, kardeşi İnan Altınbaş'ın aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde aile fertlerinin malvarlıklarının da dondurulduğu belirtildi.

İşte gözaltına alınan isimler

Soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan isimler şöyle:

1- Çetin GENÇ - Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi-Müdür

2- Eren YEŞİLYURT - Eski Bürokrat, Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü

3 - Fadimenur DEMİR - Alnus Yatırım Menkul Değerler Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi

4 - Gülsüm DOĞAN - Atlas Portföy Unvanlı Şirkette Portföy Yöneticisi

5- Hakan AVDAN - Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi

6- Metin Kartal EMÜR - Alnus Yatırım Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Başkan Vekili

7- Mustafa TERZİ - A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkanı

8- Zuhal TOPALOĞLU - Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ortağı

9- Ümit YILMAZ - Banka Portföy Yöneticisi

10- Seyit Tahir ÖZEK - Almus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı

11- Konuralp ÖZKAN - Atlas Portföy Unvanlı Firmada Çalışanı

12- Rüstem KARAKAYA - Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yöneticisi

13- Furkan AÇAR - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi

14- Neda SOYDAN - Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği

15- Ömer ERYILMAZ - Hedef Holding Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi

16- Mustafa Zeki KAYAHAN - Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi

17- Ali CESUR - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi

18- Anıl TOKAT - Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Çalışan

19- Mehmet Selim TUNÇBİLEK - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Genel Müdür

20- Ahmet Haluk GÜNER - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Çalışan

21- Yasemin YILMAZ - Banka Finans Yöneticisi

22- Burak POYRAZ - Banka Portföy Yöneticisi

23- İnan ALTINBAŞ - Altınbaş Holding Yetkilisi

24- Ayşegül KAYA - Tera Portföy Unvanlı Firmada Yönetici

25- Osman UÇAR - Atlas Protföy Yöneticisi

26- Canan ÖZDEMİR - Atlas Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi