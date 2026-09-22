Fon soruşturmasından TCMB politikalarına: Uzmanından piyasa ve likidite analizi

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Fon soruşturmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya çıkarmasını ve adli adımları değerlendiren Banu Kıvcı Tokalı, yaşanan sürecin piyasalar açısından ciddi bir güven testi niteliği taşıdığını ifade etti. Düzenleyici otoritelerin eş anlı kararlar almasının ve tasfiye kararının tek hamlede zamana yayılmasının, sorunlu fonların piyasa üzerindeki baskısını yatıştırdığını belirtti.

Sürecin son derece güvenilir iki bankanın yetkisinde yürütülecek olmasının önemine dikkat çeken Tokalı, kamunun bu proaktif müdahalesi sayesinde yaşanan likidite sıkışıklığının bir likidite krizine veya sistemik krize dönüşmesinin engellendiğini vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in alınan önlemlerin yeterli olduğuna dair yönlendirmesine değinen Tokalı; bundan sonraki süreçte sorunlu fonların tasfiyesinde teminatlardaki zayıflıkların ve özel sektör tahvillerinin durumunun yakından izleneceğini aktardı.

“Önümüzdeki 1 aylık dönem kritik”

Tasfiye sürecinin 6 aya uzatılmasının borsa ve piyasalar üzerinde dar bantta seyir ve zayıf işlem hacmi gibi olumsuz yansımaları olabileceğini belirten Tokalı, bu baskının 6 ay boyunca aynı şiddette sürmeyeceğini söyledi. Önümüzdeki bir aylık dönemin kritik olacağını ifade eden Tokalı, belirsizlikler azaldıkça ve geri teminler netleştikçe piyasa üzerindeki baskının azalacağını kaydetti.

Sorunlu fonların genel fon piyasasının yaklaşık %10'unu oluşturduğunu hatırlatan Tokalı, 2 yıllık tahvil faizinin %40 seviyelerinde olması ve TLRF'nin %36,5 seviyesinde seyretmesinin genel piyasa görünümü açısından kontrol edilebilir bir tabloya işaret ettiğini söyledi. Ayrıca 91 şirketin başlattığı pay geri alım programlarının piyasayı destekleyici ve alt seviyelerde tutucu bir işlev gördüğünü belirtti. Dolar bazında bakıldığında da borsa için aşağı yönlü marjın sınırlı olduğunu ekledi.

TCMB ve faiz indirimi denklemi

TCMB’nin faiz politikasına değinen Tokalı, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve hizmet enflasyonundaki katılıklar ile gıda fiyatlarında iyileşme sinyalleri görüldüğünü ifade etti. Ancak finansal istikrar bacağında ortaya çıkan yeni belirsizliklerin Merkez Bankası'nı daha zor bir denklemle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

TCMB'nin repo ihaleleri vasıtasıyla piyasaya likidite enjekte etmesinin finansal istikrarı koruma ve kriz riskini önleme açısından gerekli olduğunu vurgulayan Tokalı, likidite musluklarının açık tutulduğu bir ortamda kısa vadede bir faiz indiriminden bahsetmenin zorlaştığını dile getirdi. Belirsizliklerin toplantı tarihine kadar sürmesi halinde TCMB'nin faiz kararını pas geçmeyi tercih edebileceğini öngördü.

Fed ve küresel piyasalar

Küresel piyasalardaki gelişmeleri de yorumlayan Banu Kıvcı Tokalı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında oy birliğiyle alınan kararla eylemde de şahin bir duruş sergilediğini belirtti. Buna karşın, geleceğe yönelik faiz kararlarındaki belirsizlik nedeniyle küresel tahvil piyasasında kırılganlığın devam ettiğini vurguladı.

İç piyasada sürecin uzaması halinde risk iştahı yüksek yatırımcıların dış borsalara yönelebileceğini ifade eden Tokalı, küresel tarafta da ciddi risklerin göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi. Çin tarafında ise büyüme modelinin iç talebe kaymasıyla değer kazanan Yuan'ın 3,5 yılın zirvesine çıktığını ve bu eğilimin bir süre daha kalıcı olabileceğini kaydetti.

“Olağanüstü getiri ile sürdürülebilir getiri arasındaki fark unutulmamalı”

Yatırımcılara yönelik tavsiyelerde bulunan Tokalı, olağanüstü getiri ile sürdürülebilir getiri arasındaki farkın unutulmaması gerektiğini, yüksek getirinin her zaman yüksek risk taşıdığını vurguladı. Güven boşluklarının oluştuğu bu tür hassas dönemlerde yatırımcıların kişisel hırslar yerine yetkilendirilmiş ve profesyonel kurumlarla hareket etmelerinin kritik önemde olduğunu belirtti.