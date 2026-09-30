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DDK Başkanı Salih Tanrıkulu: Fon soruşturmasıyla ilgili inceleme ve denetimler başladı

Devlet Denetleme Kurulu (DDK),sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ve denetim faaliyetlerine yönelik inceleme başlattı. DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, gerekli idari ve hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesinin de inceleme kapsamında olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
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DDK Başkanı Salih Tanrıkulu: Fon soruşturmasıyla ilgili inceleme ve denetimler başladı
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Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Yatırım fonlarının işlemleri incelenecek

Tanrıkulu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır.”