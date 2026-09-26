Fon tasfiyesinde yeni plan: Küçük yatırımcıya hızlı ödeme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi bürokrasisinin fon mağdurlarına yönelik çözüm seçeneklerini değerlendirmek üzere toplandığı, 1 milyon TL'nin altında parası bulunan yatırımcılara ödemelerin hızlı şekilde yapılmasının planlandığı belirtildi.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün aktardığı bilgilere göre, para piyasası fonlarındaki yatırımcıların ödemelerde öncelikli olması değerlendiriliyor.

Güngör, 1 milyon TL'nin altındaki tutarların ödenmesinde Takasbank'taki teminatlar ile fonların devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yatırdığı kaynakların kullanılmasının planlandığını belirtti.

Para piyasası fonlarındaki mağdurların bu süreçte öncelikli olmasının öngörüldüğünü kaydeden Güngör, henüz nihai kararın verilmediğini aktardı.

66 fon tasfiye listesinden çıkabilir

Güngör'ün paylaştığı bilgilere göre Bulls Portföy 15, Pardus Portföy 42 ve A1 Capital Portföy 9 fon için yatırımcıların parasını ödeyebileceklerini iletti.

Bu kapsamda söz konusu fonların tasfiye listesinden çıkarılması gündeme gelebilir.

SPK'nın 17 Eylül tarihli kararı kapsamında A1 Capital Portföy ve Pardus Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören fonlarında alım-satım işlemleri durdurulmuş, kararda yer alan bazı fonların tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştı.

Salı günü yeniden toplantı yapılacak

Güngör, fon yöneticilerinin bankalarıyla ilgili henüz bir karar alınmadığını belirtti.

Konuya ilişkin salı günü yeniden toplantı yapılacağı ve alınacak kararlara son şeklin bu toplantıda verileceği ifade edildi.