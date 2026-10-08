Fon tasfiyesinden faiz kararına, altından borsaya: Tonguç Erbaş'tan piyasa analizi

FTSE Russell'ın Türkiye'nin gelişen ülke statüsünü koruduğuna yönelik açıklamasını değerlendiren Tonguç Erbaş, bu kararın borsa üzerinde doğrudan büyük bir hacim etkisi yaratmadığını söyledi. BIST 100 endeksinde günlük işlem hacminin 100 milyar TL'nin hafif üzerinde tamamlandığını belirten Erbaş, piyasada belirgin bir yükseliş ya da düşüş ritminin henüz yakalanamadığını ifade etti. Buna karşın yabancı kurumların Türkiye'deki son regülasyon adımlarına ve fon tasfiye süreçlerine bakışının olumlu yönde geliştiğini dile getiren Erbaş, bu durumun piyasada daha sağlıklı bir yatırım ortamı için zemin hazırladığını aktardı.

Fon tasfiye süreci: Kamu bütçesine yük gelmeyecek

Soruşturma ve tasfiye süreçlerini değerlendiren Tonguç Erbaş, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın da belirttiği gibi bütçeye herhangi bir yük gelmeyeceğinin kararlaştırıldığını ifade etti. Süreç kapsamında portföy şirketlerinin ikiye ayrıldığını aktaran Erbaş, bir kısım şirketin bünyesindeki fonları kendi olanaklarıyla tasfiye edeceğini, diğer tarafta ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın koordineli bir rol üstlendiğini kaydetti. 1 milyon TL ve altında alacağı bulunan yatırımcılar için ekstra bir kaynak ihtiyacının bulunmadığını vurgulayan Erbaş, 1 milyon TL üzerindeki alacakların ise zaman kaybı ve enflasyon farkı eklenerek taksitler halinde ödeneceğini belirtti. Erbaş ayrıca el konulan varlıkların satışı ve fahiş kazançların iadesi gibi yöntemlerle sistemin hazineye yük getirmeden finanse edilmesinin planlandığını söyledi.

TCMB’den küçük adımlı faiz indirimi beklentisi

Sıkı para politikasının etkisiyle otomotiv ve konut satışları başta olmak üzere iç talepte gerileme yaşandığını belirten Erbaş, bu durumun enflasyonu düşürme hedefine katkı sağladığını ifade etti. Bank of America (BofA) raporuna değinen Erbaş, raporda fon krizinin ekonomik aktivitede aşağı yönlü riskleri artırdığı ancak hızlı bir parasal gevşeme gerektirmediği tespitinin yer aldığını aktardı. Reel sektörü desteklemek ve ekonomik aktiviteyi dengelemek amacıyla TCMB’nin toplantıda 100 baz puanlık küçük bir faiz indirimi adımı atabileceğini öngördüğünü söyledi. Ancak Türk lirasının cazibesini korumak ve dış maliyet baskıları sebebiyle faiz indirim sürecinin çok hızlı adımlarla gerçekleşmeyeceğini dile getirdi.

Küresel riskler: IMF uyarısı ve Trump'ın dolar söylemi

Küresel tarafta ABD Başkanı Donald Trump'ın "Güçlü dolar varsa enflasyon yoktur" şeklindeki açıklamasını değerlendiren Erbaş, ABD seçimlerine kadar bu tür söylemlerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. IMF'nin serbest yatırım fonları (hedge fonlar) ve kaldıraçlı pozisyonların yarattığı likidite risklerine yönelik uyarılarına dikkat çeken Erbaş, küresel piyasalarda yüksek borçluluk ve aşırı şişkinlik olduğunu ifade etti. Piyasada oluşan bu kırılganlıkların ve risk balonunun nasıl söndürüleceğinin tedirginlik yarattığını söyledi.

Altın ve gümüşte seçim sonrası beklentiler

Ons altının yüksek ABD tahvil faizleri ve güçlü dolara rağmen yatay bir bantta tutunmayı başardığını belirten Erbaş, altın fiyatlarının ABD seçimlerine kadar dar bir aralıkta kalacağını öngördüğünü dile getirdi. Yönün netleşmesi için ABD seçim sonuçlarının ve sonrasındaki yatırımcı davranışlarının görülmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, seçimin ardından duruma göre fiyatların net bir kırılma yaşayacağını aktardı. Gümüş tarafında ise arz fazlası nedeniyle yıl sonuna kadar temkinli olunması gerektiğini ve gümüşün altının gerisinde kalacağını düşündüğünü söyledi.

Borsada normalleşme ve ralli takvimi

Borsa İstanbul'un eski canlılığına dönüş zamanına ilişkin soruyu yanıtlayan Erbaş, güven ortamının tesisi ve yabancı ilgisiyle birlikte toparlanmanın en erken yılbaşı civarında başlayabileceğini belirtti. Atılan düzenleyici ve hukuki adımların tamamlanması kaydıyla, küresel bir olumsuzluk veya enflasyon şoku yaşanmaması halinde 2027 yılında borsa tarafında çok daha güçlü bir ralli görülebileceğini dile getirdi.