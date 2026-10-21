Fon teklifi ilk bölümü TBMM'de tamamlandı: Mağdurları neler bekliyor?

TBMM Genel Kurulunda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, sermaye piyasasında bir "fon soygunu" yaşandığını, bu durumun yatırımcıların uğradığı mali kayıplarla sınırlı olmadığını söyledi.

Kaya, sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirterek, iktidarın "Bu konu yargıda, onun için komisyon kuramayız" açıklamalarını eleştirdi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, sermaye piyasasında gerçekleştirilen ve soruşturmaya konu olan işlemleri "organize soygun ve nitelikli dolandırıcılık" olarak tanımladı.

Türkiye'nin 2021 yılından sonra yaşadığı yüksek enflasyonun bu duruma zemin hazırladığını ifade eden Usta, "Bir yerden bundan nemalanmak isteyen açgözlüler, suça bulaşanlar var ama öbür taraftan insanlar yüksek enflasyonda parasını değerlendirmek, parasının erimesini engellemek için bir kısım arayışlara girdiler ve bu fonlara o yüzden para yatırma konusunda insanlar istekli oldu." dedi.

Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya 'Ucu nereye dokunursa dokunsun biz bu işe gideceğiz' gerçekten o sözünde durması lazım, ucu nereye gidiyorsa gitsin bu işin üzerine gidilmesi gerekir. Bu da şeffaflıkla, hukuk içerisinde kalmakla, adil davranmakla olur. Bir de düzgün denetim mekanizması kurarsınız, bu işi düzgün yönetecek, bir de strateji geliştirecek kurul oluşturursunuz ancak bu işler böyle olabilir ama çözmek isteniyorsa. Şu ana kadar üzülerek söylemek istiyorum ki çözülme yönünde bir irade yok ve ciddi mağduriyetler olacak."

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da fon soruşturmalarına değinerek, 455 bin 758 tekil kişiyi ilgilendiren bir mağduriyetin yaşandığını dile getirdi.

Akay, "İçerisinde öğretmeni, doktoru, emeklisi asgari ücretlisi, diş hekimi, hemşiresi, mavi yakalısı, beyaz yakalısı var. Bunlar enflasyon altında paralarının ezilmemesi, daha yüksek getiri elde etmek için bu fonlara paralarını yatırmışlar. 71 yaşında kalp hastası teyzemiz var, birikimini yatırmış, parasını kaybetmiş, depremden kurtulmuş, önümüzdeki 15 gün içerisinde evlenecek bir çift parasını buraya yatırmış, kaybetmiş, emekli tazminatını, kıdem tazminatını, ihbar tazminatını yatıranlar var ve paraları burada kalmış, hiçbirisi bu paralarını alamıyor ve bu kriz bağıra bağıra gelmiş esasında." ifadelerini kullandı.

Akay, bazı kamu bankalarının yöneticilerinin bu fonlardan fahiş kazanç elde ettiğini iddia ederek, bu konuyla ilgili yetkililerden açıklama beklediklerini söyledi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu, 30 Eylül 2026 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı çerçevesinde 66 yatırım fonunun tasfiye işlemlerinin tamamlandığını, 45 bin 747 kişiye toplam 40,8 milyar lira tutarında ödeme yapıldığını belirtti.

Tasfiye sürecindeki fonların sayısının 131'den 65'e düştüğünü dile getiren Kalaycı, şunları kaydetti:

"Kanun teklifiyle, kapsama giren fonların tasfiyesinin Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve denetiminde tasfiyeyle görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütülmesi düzenlenmektedir. Kurula varlık tespiti ve nakde çevirme, değerleme, fon pay sahipliği mutabakatı, ara ve nihai ödeme ile dağıtım sırası gibi birbirine bağlı tasfiye aşamalarının tek bir idari çerçevede yürütülmesini sağlamaya yönelik yetki verilmektedir. Ayrıca, fon pay sahipliğini fon bazında ve farklı kayıt sistemlerinin mutabakatı sonucunda belirlenmesi esası getirilmektedir. Fon varlıklarının satışında temel ölçüt, işlemin süratle tamamlanmasıyla fon pay sahiplerinin ortak menfaati gözetilerek mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesidir."

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, teklifin genel ve kalıcı bir denetim reformundan ziyade belirli bir kriz için tasarlanmış özel bir düzenleme olduğunu savunarak, "Gelecekte benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için hangi yapısal önlemler alınmalıdır? Bu kanun teklifinde yok. Böyle vurgunların ortaya çıkmasını önleyecek ekonomik politik aklın kurumsal inşası nasıl yapılır? Etkili, bağımsız ve şeffaf bir denetim sistemi nasıl kurulur? Bu soruların cevabı bu kanun teklifinde yok." ifadelerini kullandı.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kanun teklifinin bir sürü hukuki soruna yol açabilecek, oldukça sınırlı bir kanun teklifi olduğunu savunarak, "Toplanan parayı kime, hangi hesapla, hangi takvimde ödeyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Özlale, Yeni Parti milletvekillerinin her gün ABD merkezli X sosyal medya platformunda fon mağdurlarını dinlediğini ve onların çok büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Fon mağdurlarını, fonzedeleri fonzadelerden ayıran bir kanun teklifiyle gelin." dedi.

Şahsı adına söz alan teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, kanun teklifinin, tasfiye işlemlerinin SPK'nin gözetim ve denetiminde görevli kuruluşlar eliyle yürütülmesini düzenlediğini belirtti.

Aksu, kanun teklifinin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tasfiye sürecinde yatırımcılarımızın en büyük beklentisi elbette ödemelerin bir an önce yapılmasıdır. Kanun teklifinde objektif, adil bir dağıtım ölçütü olarak net yatırım tutarı benimsenmiştir. Net yatırım tutarı yatırımcının fona fiilen koyduğu nakit giriş ve çıkışları üzerinden hesaplanacaktır. Üstelik bu tutar, tasfiye tarihine kadar tüketici fiyat endeksleri ve yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranlarının aritmetik ortalamasıyla güncellenecektir. Fonların tasfiyesi gerçekleştirilirken her bir fonun ödemesi fonun kendi mal varlığından sağlanacaktır.

Yatırımcıların nihai tasfiyeyi beklerken mağdur olmamaları adına belirlenen net yatırım tutarını aşmamak kaydıyla kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilmesine imkan sağlanmaktadır. Bu bir tavan değildir, bir ara ödemedir. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan vatandaşlarımıza tutarın tamamı ödenebilecek, fondaki mevcut nakdin yetersiz olması halinde ise net yatırım tutarı en düşük olan yani en küçük yatırımcılardan başlanarak ödemeler gerçekleştirilecektir. Bu sayede yapılan değerlendirme ve analizlere göre 390 bin fon pay sahibinin nihai pay hakları korunarak net yatırım tutarlarının ödemesinin gerçekleşeceği öngörülmektedir."

Aksu, "Yasa teklifiyle mevzuata aykırı veya şeklen uygun görünse bile gerçek bir ekonomik amacı olmayan repo, ters repo, karşılıksız kredi ve muvazaalı işlemlerle ilişkili taraflara veya üçüncü kişilere aktarılan para, sermaye piyasası aracı, mal, hak ve alacakların şahsi sorumluluk kapsamında takip edilmesi amaçlanmaktadır." dedi.

Genel Kurulda teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Teklifin birinci bölümünün tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, kamu yönetiminde liyakatın düştüğünü öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Şahin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) fon soruşturmalarında yaşananların failleri arasında yer aldığını savundu. Şahin, Devlet Denetleme Kurulunun görevini yapması gerektiğini belirtti.

TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını isteyen Şahin, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin sorunu çözmeyeceğini savundu. İdris Şahin, "Gelin araştırma komisyonu kuralım. Bundan kaçmayın." dedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, fon soruşturmalarının ardından iktidarın kamu kaynağının kullanılmayacağını belirttiğini aktararak, bunun kamunun mali risk üstlenmediği anlamına gelmeyeceğini dile getirdi.

Soruşturmaların sürdüğünü hatırlatan Taş, kamuoyunun kapsamlı cevap beklediğini kaydetti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yetkili kurullara güvenen, paralarını yatıran vatandaşların aldatıldığını söyledi.

Gelirini artırmak isteyen vatandaşların kazancını yitirdiğini aktaran Aygun, "Olan garibanlara oldu. Birçok vatandaş feryat ediyor. İktidar çözüm bulmak yerine, pansuman yapıyor. Bu kanun teklifini derhal geri çekin. Bu teklif, sorunların çözümü değil." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifteki etki analizlerini yetersiz bulduklarını belirten Aygun, SPK'nin görevini yapmadığını öne sürdü.

"Provokasyonlara fırsat verilmemelidir"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklifte, fonların tasfiyesine yönelik düzenlemelerin bulunduğunu ifade etti.

Teklifle, sermaye piyasalarının güven ve istikrar içinde işleyişinin korunması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin güvence altına alınmasının amaçlandığını vurgulayan Aksu, kamu bütçesine mali külfet getirilmemesinin amaçlandığını kaydetti.

Teklifle, genel ve sürekli bir fon tasfiyesi kurulmayacağının altını çizen Aksu, ayrıca teklifle ara ödeme yapılmasının öngörüldüğünü hatırlattı.

Türkiye ekonomisinin istikrarının, finansal istikrardan geçtiğine dikkati çeken Aksu, şöyle devam etti:

"Finansal piyasalarla birlikte ekonomide güven erozyonu yaratılmaması için provokasyonlara fırsat verilmemelidir. MHP, devlet idaresini milletimizin emaneti olarak görmektedir. Meselenin üzerine gidilerek haklının hakkını alması, suçlunun da cezasını çekmesi yönündeki iradeden memnuniyet duyuyoruz. İster fon piyasasında, ister belediyelerde, her nerede olursa olsun, ucu kime uzanırsa uzansın her usulsüzlük ve yolsuzluk araştırılmalıdır. Sürecin her aşaması şeffaflıkla yürütülmelidir. Teklifin kabulüyle olağanüstü tasfiye sürecine dair hukuki çerçeve oluşturularak boşluğun doldurulacağını, mağdurların hak ve hukukunun korunacağını değerlendiriyoruz."

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, iktidarın kamusal denetimi ortadan kaldırdığını savundu.

Sermaye piyasalarındaki işlemlerle vatandaşların birikimlerinin buharlaştığını söyleyen Kaya, iktidarın uyarıları dikkate almadığını öne sürdü.

İktidarı eleştiren Kaya, "Teklifteki 'kamu kaynağı kullanılmayacak' ifadesi koca bir yalan. Kanunlar çiğnendi, suç işlendi. Yasa ihlallerinin gerekleri derhal yerine getirilmelidir. Piyasa dolandırıcılığı, bilgi suistimali, örtülü kazanç aktarımı ve görevi kötüye kullanma suçları herkesin gözünün önünde işlendi. Teklif, kalıcı bir çözüm değil." diye konuştu.

"Paralar buharlaşıp gitmek üzere"

Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, vatandaşların devlete güvenerek birikimlerini fonlara yatırdığını belirtti.

İlgili kurumların sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilgili sistemi denetlemediğini söyleyen Arı, fonlarda yatırımlarını kaybedenlerin borçlarını ödeyemeyeceğini, bu gelişmelerin de ekonomiye olumsuz etki yapacağını dile getirdi.

İktidarın yaşananlardan sorumlu olduğunu savunan Arı, "Paralar buharlaşıp gitmek üzere. Bu paralar buharlaşıp giderse mağdurların paraları ödenemez. Teklif, 455 bin mağdurun mağduriyetini artırma teklifidir. Teklifin, mağduriyetleri gidermeyeceği açıktır. " dedi.

Şahsı adına konuşan Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, teklifteki düzenlemeleri eleştirdi.

İktidarın TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını kabul etmediğini söyleyen Ocaklı, sermaye piyasalarındaki işlemlerin araştırılmamasının istendiğini iddia etti.

"Tasfiyesine karar verilen fon sayısı ise 131'dir"

Şahsı adına konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, teklifin 9 maddeden oluştuğunu hatırlattı.

Yaşananların fon piyasasının sınırlı bölümünde meydana geldiğini belirten Alan, Devlet Denetleme Kurulunun denetlemelerini gerçekleştirdiğini aktardı.

Alan, "Fon piyasamızda 2 bini aşkın yatırım fonu bulunmaktadır. Tasfiyesine karar verilen fon sayısı ise 131'dir. Teklifimizle kamu bütçesine mali yük getirilmemektedir. Tasfiye sürecinde hazine kaynağı, bütçe imkanı kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bingöl, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.