Fon teklifinde tasfiye kapsamı genişletildi

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AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda sunduğu, fon düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin 3’üncü maddesini değiştiren önerge kabul edildi. Kabul edilen önergeyle birlikte, bloke edilen işlemlerin de tasfiye hükümleri kapsamında değerlendirilmesinin önü açıldı.

Düzenlemeye göre, 17 Eylül 2026 ve öncesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’na (TEFAS) iletilmesine rağmen fonun temerrüde düşmesi veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen iade talimatları da tasfiye kapsamına girecek.

Bu kapsamda, katılma payları bloke edilen yatırımcıların fon pay sahibi sıfatıyla tasfiye hükümlerine tabi olması öngörülüyor.

Tamamlanan işlemler kapsam dışında

Düzenlemenin gerekçesinde, tasfiye öncesinde iletilen bazı iade talimatlarının fonların nakit yükümlülüklerini yerine getirmesiyle tamamlandığı ve yatırımcılara ödemelerin yapıldığı belirtildi.

Değişikliğin, geçerliliğini koruyan ve takası tamamlanmamış emirleri kapsadığı, ödemesi tamamlanmış işlemleri etkilemediği ifade edildi.

Düzenlemeyle, temerrüt veya fiyat açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen iade talimatlarına ilişkin yatırımcıların hukuki statüsünün netleştirilmesi ve tasfiye sürecindeki haklarının belirgin hale getirilmesi amaçlanıyor.