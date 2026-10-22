Fondan parasını erken çekenin ödemesi gereken tutar artırıldı

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HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Tasfiyesine karar verilen fonların tasfiye esaslarıyla, hak sahiplerine yapılacak ödemelerin koşullarını düzenleyen kanun teklifinde Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasında önemli bir değişiklik yapılarak, parasını tasfiye tarihinden önce çekenlerin isteğe bağlı geri ödeyecekleri tutar artırıldı.

Yürütme ve yürürlük dahil toplam 9 maddeden oluşan kanun teklifinin ‘Net yatırım tutarı, ara ödeme ve nihai ödeme’ başlıklı 4’üncü maddesi, mal varlığı nakde çevrilen fonlardan hak sahipliğine yapılacak ara ödemelerin esaslarını düzenliyor.

Bu maddenin 4’üncü fıkrası ise tasfiyesine karar verilen fonlarda, gerçeğe aykırı olarak oluşan değerler üzerinden katılma paylarını tasfiye tarihine kadar iade ederek parasını çeken kişilerle ilgili yapılacak işlemleri ele alıyor.

Teklif TBMM’ye ilk geldiğinde bu kişilerin fona fiilen yaptıkları yatırım ile emsal fonların yıllık ortalama getirisi baz alınarak hesaplanan emsal getiri toplamından fazla olan parayı isterse iade edebileceğini hükme bağlıyordu.

Gönüllülük esasına dayalı kazanılan fazla paranın iadesini öngören bu maddede, söz konusu kişilerin ödemeleri gereken tutarı artıracak değişikliğe uğradı.

Teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmelerinde verilen bir önerge ile geri ödenmesi gereken tutarın hesaplama yöntemi değiştirildi.

Emsal getiri yerine kriter olarak enflasyon getirildi.

Buna göre tasfiye öncesi parasını çekenler, ana paralarına TÜFE ve Yİ-ÜFE aritmetik ortalaması kadar bir tutarı ekledikten sonra bulunacak tutarı, çektikleri paradan düşecekler ve isterlerse kalan kısmı iade edecekler.

Parasını erken çeken için ne değişecek?

İlgili madde bu şekilde kazanç elde edenlere yönelik, fazladan elde edildiği düşünülen paranın iadesini zorunlu tutmuyor. Ancak bu durumdaki kişilerin ödemesi gereken tutarlar da artırılmış oluyor. Şöyle ki para piyasası fonlarının yıllık getirisi an itibarıyla yüzde 38 civarında, bunların yılbaşından bu yana getirisi ise yüzde 27,61 olarak hesaplanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise yılbaşından bu yana 9 aylık dönemin Yİ-ÜFE ve TÜFE aritmetik ortalaması yüzde 26,50, yıllık aritmetik ortalama ise yüzde 31,58 düzeyinde bulunuyor.

Teklifin tümü üzerine görüşmeler TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün tamamlandı.

“Gerçeğe aykırı oluşan değer” ifadesi tekliften çıkarıldı

İade edilecek tutarın hesaplama yöntemi yanı sıra elde edilen kazancın tanımında da dikkat çekici bir değişiklik yapıldı. Teklifin ilk hâlinde bu fonlardan elde edilen kazanca ilişkin ‘gerçeğe aykırı olarak oluşan değerler’ ifadesi kullanılıyordu.

Verilen önergede ise gerçeğe aykırı oluşan değerler ifadesi yer almadı. Sadece tasfiye edilen fonlardan ödeme almış kişiler ifadeleri yer aldı.

Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği son aşamaya geldi

Öte yandan, bu tarz fon skandallarının bir daha yaşanmaması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılacak değişikliklere ilişkin hazırlanan kanun teklifinde de son aşamaya yaklaşıldı.

Taslak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve ilgili bürokratlar tarafından büyük ölçüde tamamlandı.

Ancak düzenlemeye son şeklin verilmesi için Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun SPK ile ilgili denetim çalışmalarını sonuçlandırması bekleniyor.

4’üncü maddenin 4’üncü fıkrasında yapılan değişiklik

Teklifin öncesi hâli:

"Gerçeğe aykırı olarak oluşan değerler üzerinden katılma paylarını fona tasfiye tarihine kadar iade etmek suretiyle ödeme almış olan kişilerin, fona fiilen yaptıkları yatırım tutarı ile fonda kalan süre dikkate alınarak, fon unvanı esasıyla aynı yatırım stratejisi kategorisinde olduğu kabul edilen yatırım fonlarının yıllık ortalama getirisi baz alınmak suretiyle Kurulca belirlenecek yöntemle hesaplanan emsal getiri tutarının toplamını aşan kısmı..."

Teklifin yeni hâli:

"17 Eylül 2026 tarihli karar ile tasfiyesine karar verilen fonlarda, tasfiye tarihine kadar katılma paylarını fona iade etmek suretiyle ödeme almış olan kişilerin tasfiye tarihine kadar TÜİK tarafından açıklanan TÜFE ile Yİ-ÜFE endeksindeki değişim oranlarının aritmetik ortalaması..."