Fonlar, şubat ayında BİST'te satıcı tarafta yer aldı

İSTANBUL/EKONOMİ

Yüksek enflasyonun hakim olduğu 2022 yılında, emsallerine göre oldukça yüksek seviyelerde getiri sağlayan Borsa İstanbul, bu dönemde hem fon yöneticilerinin hem de bireysel yatırımcıların gözdesi haline gelmişti.

2023 yılı başlarında ise, değişen makroekonomik konjönktür, baz etkisiyle düşen enflasyon sonucu daralan reel getiri makası, içinde bulunduğumuz yıla dair şirket bazında performansların ayrışmasına ilişkin beklenti, bazı sektörlerin öne çıkarken bazılarının geri plana itileceği beklentisi, seçim ve deprem gibi daha bir çok sebeple, borsada düşüşler meydana gelmiş ve dalgalı seyir hakim olmuştu.

Yeni yıldan beri borsaya olan ilgideki azalmanın en büyük kanıtı ise 4 milyona ulaşan borsa yatırımcı sayısının, Mart başı itibarıyla 150 bin kişi azalarak yakşalık 3 milyon 850 kişiye düşmesi.

İlginin azaldığına yönelik bir diğer yansıma ise fonlar cephesinde gözlemleniyor.

TEFAS'ta işlem gören 477 fondan 254 tanesi Şubat ayının başında portföylerinde Türk hisse senedi ağırlığı bulunduruyorken, bu sayı Mart başı itibarıyla 258 oldu. Yani Şubat ayında portföyünde Türk hisse senedi taşımayan 4 fon daha portföylerine, BİST'te işlem gören şirketlerden eklediler.

Bu açıdan bakınca fonların portföylerine hisse senedi ekleyerek borsaya güvendikleri sonucu çıkarılabilir. Ancak perspektifimizi değiştirip, Şubat'ta portföylerinde hisse senedi taşıyan fonların, toplam hisse senedi portföy tutarını, Mart ayı başındaki tutarlarıyla karşışlaştırırsak sonuç değişecektir.

Şubat ayı başında 254 fon toplam olarak ellerinde 55 milyar 430 milyon TL tutarında hisse senedi tutuyorlardı. Bu tutar, 4 fonun daha portföyüne hisse senedi eklemesine rağmen, Mart başında 53 milyar 46 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yani yaklaşık 2 milyar 300 milyon TL'lik bir azalış söz konusu.

Şubat ile mart arasında ise Borsa İstanbul ortalama olarak yüzde 5,20 değer kazandı. Yani fonlardaki bu azalış kaba bir hesaplama ile çoğunlukla, hisse senetlerinin fiyatlarında yaşanan artışa rağmen gerçekleşti.

Bir genelleme yapmak istersek, bu fonların Borsa'da sattığı toplam hisse senedi tutarını bulmak için, mart başı hisse senedi portföy tutarını bu yükselişten arındırabiliriz.

Yani bu kaba bir hesaplama ile genelleme yaparak, fonların ellerinde tuttukları hisse senetlerinin fiyatlarını Şubat başı ile Mart sonunda değişmediği taktirde, fonların sattıkları tutara tekabul eder.

Bu da tutarı yaklaşık olarak Mart ayı başı için 50 milyar 288 milyon TL'ye getiri ki, bu Şubat'taki 55 milyar 400 milyon TL'lik toplam hisse senedi portföy değerinin 5 milyar 142 milyon TL aşşağısındadır.

Görüldüğü üzere bu açıdan bakıldığında, borsadaki yükselişe rağmen, fonların portföylerinde görülen toplam hisse senedi tutarındaki azalma, fonların borsaya yönelik ihtiyatlı bakış açısını gözler önüne seriyor.

Azalan ilgiye rağmen hisse ağırlıkları artıyor

TEFAS'ta işlem gören ve portföyünde hisse senedi bulunduran fonlar, toplam olarak ellerinde hisse senetleri de dahil olmak üzere Şubat ayı başında 103 milyar TL'ye yakın portföy bulunduruyorlardı.

Bu aynı ay 55 milyar TL hisse senedi portföyü bulunduran fonların ortalama olarak portföylerinde yüzde 54 hisse senedi tuttuğunu gösteriyor.

Mart başında ise, bu fonların toplam portföy tutarı hisse senetleri dahil 5 milyar TL azalışla 97 milyar TL'ye gerilerken, aynı dönemde 53 milyar TL hisse ağırlığı bulunduran bu fonların, ortalama hisse senedi ağırlıkları ise yüzde 54,28'e denk geliyor.

Borsadaki dalgalı seyirin ve genel gidişattaki puslu görüntünün hem bireysel, hem kurumsal bütün yatırımcıları ve fon yöneticilerini tedbirli olmaya itmesi gayet doğal görülüyor. Bireysel hesaplarda ve fonlarda tutulan hisse senetlerinin yeniden gözden geçirilmeye başlanması, siyasi ve ekonomik konjönktürdeki belirsiz görüntü, TL'nin değerindeki yatay hareket, KKM ve daha bir çok sebebin, yatırımın yönünü belirleyeceği düşünülüyor.

Özellikle makroekonomik her koşulun yansımasının er ya da geç görüldüğü borsa cephesinde temkinli görüşlerin sesi artıyor.