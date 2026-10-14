Fonlarda 1 milyon TL sınırı: Burak Arzova’dan yatırımcıları ilgilendiren kritik soru

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Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, CNBC-e yayınında para piyasası fonlarında yaşanan süreç, yatırımcıların alacaklarına erişimi ve gündemdeki yasal düzenlemenin sermaye piyasalarına olası etkilerini değerlendirdi.

Sürece ilişkin bazı adımların netleştiğini belirten Arzova, yasal düzenlemenin sermaye piyasaları açısından olumlu bir gelişme olabileceğini ancak yatırımcı güveninin yeniden tesis edilmesi için henüz yeterli tablonun oluşmadığını ifade etti.

Arzova, “Her şeyi toparlamamıza, güvenin sağlanmasına, sermaye piyasasının büyümesine katkıda olacak mı? Bunu şu anda kestirmek çok kolay değil. Niye değil? Henüz bir kere yara taze, henüz iyileşme sağlanabilmiş de değil” dedi.

455 bin yatırımcı için belirsizlik sürüyor

Ödeme sürecinde ilk etapta belirli bir yatırımcı grubuna yönelik adımların olumlu olabileceğini belirten Arzova, buna karşın ana yatırımcı grubunun parasına ulaşma beklentisinin devam ettiğine dikkat çekti.

Arzova, yaklaşık 43 bin 640 yatırımcı için 6,4 milyar liralık bir tutarın gündeme geldiğini hatırlatarak, kişi başına düşen ortalama tutarın 1 milyon liranın altında kaldığını belirtti. Ancak bu gruptaki ödemelerin de henüz ilgili sınıra ulaşmadığını ifade etti.

Ana grupta yer alan yaklaşık 455 bin yatırımcı için ise belirsizliğin sürdüğünü kaydeden Arzova, sürecin uzamasının yatırımcılar açısından önemli sorunlara yol açtığını söyledi.

“455 bin küsurluk ana grup açısından hâlâ beklenti devam ediyor ve zaman da çok daraldı” diyen Arzova, yatırımcıların yaşadığı mağduriyetin yalnızca yatırım getirileriyle sınırlı olmadığını vurguladı.

“Bir aydır insanlar paralarına kavuşamamış vaziyetteler”

Sürecin yatırımcıların günlük nakit ihtiyaçlarını da etkilediğine dikkat çeken Arzova, para piyasası fonlarının kısa vadeli nakit yönetiminde yaygın olarak kullanıldığını hatırlattı.

Arzova, “Bir aydır insanlar paralarına kavuşamamış vaziyetteler” ifadelerini kullanarak, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacını bu fonlar üzerinden karşılayan yatırımcıların zor durumda kaldığını belirtti.

Para piyasası fonlarının kira, kredi kartı borcu ve benzeri düzenli ödemeler için kullanılabildiğini ifade eden Arzova, yatırımcıların bu araçlara yalnızca getiri elde etmek amacıyla değil, günlük finansal ihtiyaçlarını karşılamak için de yöneldiğini söyledi.

Arzova, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Para piyasası fonu dediğimiz hepimizin var. Nedir? Bir şekilde para piyasası fonu sizin sonuçta kısa vadeli nakit ihtiyaçlarınızı gideren bir araç, kredi kartı ödemesi dahil olmak üzere veya kira vesaire. Zaruri bir ay içerisinde yapılan ödemelerin karşılandığı yer genelde para piyasası fonu oluyor.”

Bu nedenle yaşanan sürecin yatırımcıların finansal planlamasını doğrudan etkileyebildiğini belirten Arzova, güven sorununun henüz giderilemediğini dile getirdi.

“455 bin kişinin tamamı yüzde 100 parasını alacak diye bir durum yok”

Arzova, yatırımcıların alacaklarına ilişkin beklentiler konusunda da temkinli olunması gerektiğini belirtti. Sürece dahil olan tüm yatırımcıların paralarının tamamını geri alacağının kesinleşmiş bir durum olmadığını vurgulayan Arzova, ödeme mekanizmasına ilişkin belirsizliklere dikkat çekti.

“455 bin kişinin tamamı yüzde 100 parasını alacak diye bir durum yok” diyen Arzova, yatırımcıların geri ödeme sürecine ilişkin net ve şeffaf bilgilendirmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Sürecin yönetiminde yaşanan zaman kaybını da eleştiren Arzova, yatırımcı güveninin korunması için başlangıçtan itibaren daha şeffaf bir iletişim mekanizmasının kurulması gerektiğini söyledi.

Fon Koordinasyon Kurulu kurulmadan önce de benzer bir yapıya ihtiyaç olduğunu dile getirdiğini belirten Arzova, sürecin düzenli açıklamalarla kamuoyuna aktarılmasının önemine işaret etti.

Arzova, “Sürecin şeffaf ilerleyebilmesi için bir komisyonun ya da komite, adı neyse, böyle bir kurul olmalı ve basının önünde yer alıp mümkünse her hafta çıkıp süreçle ilgili net açıklamalar yapmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım tutarlarının nasıl hesaplanacağı ve ödeme kriterlerinin hangi esaslara göre belirleneceği gibi konularda daha erken bilgilendirme yapılması gerektiğini belirten Arzova, bu başlıklardaki gecikmelerin zaman kaybına yol açtığını söyledi.

“1 milyon lira sınırı neye göre belirlendi?”

Ödeme sürecinde belirlenen 1 milyon liralık sınıra da dikkat çeken Arzova, bu kriterin hangi gerekçeyle oluşturulduğunun yatırımcılar açısından önemli bir soru olduğunu ifade etti.

Arzova, özellikle 1 milyon liranın üzerinde yatırımı bulunan yatırımcıların bekleyişinin sürmesine dikkat çekerek, para piyasası fonlarının düşük riskli yatırım araçları arasında yer alması nedeniyle bu gruptaki yatırımcıların da öncelikli değerlendirilmesi gerektiğini savundu.