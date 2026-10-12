Fonlardaki çıkış dolarizasyonu artırdı mı? ING Global açıkladı

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ING Global, Türkiye'de yatırım fonlarında yaşanan dalgalanmanın dolarizasyon oranını etkilemediğini belirtti. Banka, beklentilerin altında gerçekleşen eylül enflasyonu ve zayıf iç talep nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ve aralık aylarında 100'er baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediğini açıkladı.

Yatırım fonlarından 625 milyar TL çıkış

ING Global'in değerlendirmesine göre, ağustos sonundan 6 Ekim'e kadar olan dönemde, işlemleri durdurulan fonlar hariç tutulduğunda, TL cinsinden yatırım fonlarından net 625 milyar TL çıkış gerçekleşti. Dövize bağlı fon varlıklarından ise 2,2 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Banka, aynı dönemde TL mevduatların ve repo bakiyelerinin artmasının dolarizasyonun sınırlı kaldığını gösterdiğini belirtti.

Enflasyondaki düşüş faiz indirimi beklentisini destekledi

ING Global, eylül ayında tüketici enflasyonunun gıda ve ulaştırma fiyatlarındaki olumlu gelişmelerin etkisiyle beklentilerin altında kaldığını bildirdi. Yıllık enflasyon ağustostaki yüzde 31,5 seviyesinden eylülde yüzde 29,7'ye geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon da aynı dönemde yüzde 2,2'den yüzde 1,6'ya yavaşlayarak son yılların en düşük seviyelerinden birine indi.

Banka, enflasyondaki gerilemenin faiz indirimi olasılığını artırdığını, yatırım fonlarında yaşanan aksaklıkların ise ekonomik faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri güçlendirebileceğini değerlendirdi.

Dolar/TL için 12 aylık tahmin 59,8

ING Global, dolar/TL'nin bir ay içinde 49,75, üç ay içinde 51,5, altı ay içinde 54,3 ve 12 ay içinde 59,8 seviyesinde olacağını tahmin etti.