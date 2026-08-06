Fonların gözdesi zirveye koşuyor

ŞEBNEM TURHAN

Türkiye’nin en büyük sanayi ve özel şirketleri araştırmalarında ilk 10’da kendine yer bulamayan Hedef Holding, Borsa İstanbul’daki üstün hisse performansıyla piyasa değeri en yüksek ikinci şirket olmayı başardı. Aselsan 1.61 trilyon liralık piyasa değeri ile borsanın en değerli şirketi olurken Hedef Holding 1 trilyon 125 milyar lira piyasa değeri ile en değerli ikinci şirket oldu. Halka açıklık oranı çok düşük olan QNB Türkiye ile Enpara dışarda bırakıldığında en değerli üçüncü şirket de 553,14 milyar lira ile TÜPRAŞ. TÜPRAŞ ve Aselsan en büyük şirket araştırmalarında ilk 10’da sürekli yer alan iki şirket olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin en büyük özel şirketlerinin listelendiği Capital500’de en büyük ilk üç şirket THY, Ford Otomotiv, TÜPRAŞ; Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı İSO 500’de ise TÜPRAŞ, Ford Otomotiv ve Star Rafinerisi olarak sıralanıyor.

Hedef Holding hissesi taban oldu

Hedef Holding hisse fiyatı son dönemde çok hızlı bir yükseliş hareketi sergiledi. Şirket hissesinin fiyatı dün 10:42 itibariyle 376.50 lira seviyesindeydi. Bu durum, hisse fiyatının son 1 yılda yüzde 4.235, bu yıl yüzde 1.348 yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu ay yüzde 24 yükselen hisse son 30 günde de yüzde 144,3 yükselmeyi başardı. Hemen ardından saat 11:00’e doğru Hedef Holding hisseleri sert satış yedi ve taban fiyata indi. Böylece Hedef Holding’in piyasa değeri de 1 trilyon 125 milyar liraya ulaştı. Piyasa değeri en yüksek ikinci şirket olan Hedef Holding, Türkiye’nin dev sanayi kuruluşları, bankaları, holdinglerinin piyasa değerini katlıyor. Hedef Holding, bazı portföy yönetim şirketlerinin yatırım fonlarında yer almasıyla da öne çıkıyor.

Yatırım fonlarının gözde hisselerinden

Pusula Portföy’ün hisse senedi fonu PHE fonunda yüzde 5,11 ağırlığa sahip olan Hedef Holding, aynı şirketin birinci değişken fonu PBR fonunda ise yüzde 4,73’lük payda yer alıyor. Tera Portföy’ün birinci serbest fonu TLY fonunda yüzde 0,57 oranında bulunan Hedef, yine aynı şirketin algoritmik stratejiler serbest fonu TMV fonunda da yüzde 0,18 ağırlığa sahip. Hedef Holding’in, Ak Portföy’ün büyüyen şirketler hisse senedi fonu BUY fonunda yüzde 1,07, Azimut Portföy’ün BİST100 dışı şirketler hisse senedi fonu BIY’da yüzde 2,08, İş Portföy’ün birinci hisse senedi serbest fonu BHL fonunun portföyünde de 0,15 ağırlığı bulunuyor.

Milyar liralık kâr açıklayanları katladı

Hisse fiyatı bu kadar başarılı performans sergileyen Hedef Holding yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu henüz açıklamadı. 2026 birinci çeyrek bilanço sonuçlarına göre şirket 246.4 milyon lira zarar etti. Hedef Holding’in özkaynak büyüklüğü ilk çeyrek verilerine göre 6.1 milyar lira seviyesinde. Hedef Holding’in piyasa değeriyle geride bıraktığı Türkiye’nin en büyük şirketlerinden TÜPRAŞ 576.11 milyar lira piyasa değeriyle üçüncü sırada. Hedef Holding’in piyasa değerinde ikiye katladığı TÜPRAŞ açıkladığı ikinci çeyrek bilanço verilerine göre 45,9 milyar lira net kâr açıkladı. TÜPRAŞ’ın özkaynakları da 428,7 milyar lira seviyesinde.

Capital’in Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketi 2025 sıralamasında birinci olan THY 8,9 milyar lira net kâr açıkladı, Borsa İstanbul’da piyasa değeri ise 439,53 milyar lira. THY bu piyasa değeriyle 9’uncu sırada yer alıyor ve Hedef Holding’in piyasa değeri THY’nin neredeyse 3 katına ulaşıyor. Ford Otomotiv Capital ve İSO500 listesinde ikinci sırada. Borsa İstanbul’da piyasa değeri ise 282,13 milyar lira ve 19’uncu sırada. Hedef Holding’in piyasa değeri Ford Otomotiv’in neredeyse 4 katına ulaştı. Ford Otomotiv bilançosuna göre ise 4.45 milyar lira net kâr açıklamış durumda.

İki büyük holdingi değerde katladı

Hedef Holding, sadece listelerin zirvesindeki şirketleri geride bırakmıyor. Türkiye’nin dev holdingleri de Hedef Holding ile piyasa değerinde yarışa giremiyor. Koç Holding 510,9 milyar liralık piyasa değeriyle borsanın 7’nci en değerli şirketi. Koç Holding’in piyasa değeri, Hedef Holding’in 1 trilyon 125 milyar liralık piyasa değerinin yarısından az. Sabancı Holding ise 185,78 milyar lira piyasa değerine sahip ve Hedef Holding, Sabancı Holding’in neredeyse 10 katı piyasa değerine ulaştı.

Bu arada yatırım fonlarının tercihlerinde öne çıkan Hedef Holding yukarı yönlü sert hareketleriyle piyasa değerini zirveye taşırken HSBC’nin hazırladığı rapora göre FTSE All-World endeksine de yeni revizyonda girmesi beklenen şirketler arasında yer alıyor. HSBC Hedef Holding hissesinin FTSE All-World endeksinde 21 Ağustos’ta duyurulacak güncelleme sonrası yer almasını bekliyor.

Piyasa değeri sıralamasında Hedef Holding kadar iki hisse daha oldukça dikkat çekiyor. Yine bazı portföy yönetim şirketlerinin yatırım fonlarında yüksek ağırlığa sahip olan şirketler Odine ve Özata Denizcilik. Odine 321 milyar lirayı aşan piyasa değeriyle 11’inci sırada kendine yer edinirken, Özata Denizcilik de 292,3 milyar liralık piyasa değeri ile 15’inci sırada yer alıyor.