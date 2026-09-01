Foodist İstanbul'da küresel gıda buluşması başladı

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve ALZ Grup iş birliğiyle, Türkiye Gıda Platformu’nun desteğiyle düzenlenen Foodist İstanbul; Türkiye gıda sektörünün tüm bileşenlerini uluslararası ticaret odaklı bir platformda bir araya getiriyor.

Türkiye Gıda Platformu çatısı altında yer alan Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ile İhracatçı Birlikleri (İHBİR, GAİB, AHBİB, OAİB, KİB ve EİB), Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) tarafından desteklenen organizasyon, dünyanın en büyük üç gıda fuarından biri olma hedefiyle gerçekleştiriliyor.

Foodist İstanbul’un açılışında Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte sektörün ve fuarcılık dünyasının önde gelen temsilcileri, organizasyonun Türkiye gıda sektörünün uluslararası görünürlüğü, ihracat kapasitesi ve yeni iş bağlantıları açısından taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye dünyada güçlü bir konuma sahip"

Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründe verdiği 10,8 milyar dolarlık dış ticaret fazlasının sektörün rekabet gücünü ve stratejik önemini açıkça ortaya koyduğunu ifade eden T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Türkiye; yaş meyve ve sebzeden hububat ürünlerine, bitkisel yağlardan kuru meyvelere kadar geniş bir ürün yelpazesinde dünya pazarlarında güçlü bir konuma sahip. Önümüzdeki dönemde de hedefimiz; katma değeri daha yüksek, markalı ve rekabetçi ürünlerle ihracatımızı büyütmek, pazarlarımızı çeşitlendirmek ve Türkiye’nin küresel gıda ticaretindeki konumunu daha da güçlendirmek. İnanıyorum ki bu fuar, önümüzdeki yıllarda daha fazla uluslararası katılımcıyı, daha fazla yabancı alıcıyı ve daha fazla Türk ihracatçısını aynı çatı altında buluşturarak ülkemizin gıda sektörünü dünya pazarlarıyla çok daha güçlü biçimde buluşturacaktır" dedi.

Bolat, şu ifadeleri kullandı:

“Bu açılış bir kurdele kesip hayırlı olsun deme olduğu kadar aynı zamanda sektörün bütün kıymetli temsilcileri, yöneticileri ve hükümetimizi temsil eden iki bakan ve kurmayları olarak, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızla bir araya geldiğimiz bir istişare değerlendirme platformu olarak da büyük bir önem taşıyor. 70 binden fazla ziyaretçi beklentisi ile 10 holde düzenlenen, ilk defa olmasına rağmen yurt içi, yurt dışı katılımcı ve ziyaretçi bakımından çok büyük ilgi gören bu fuarın hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum.

Bugün açılıp dört gün sürecek fuarda inşallah çok güzel işler, bağlantılar yapılacak, siparişler alınacak. Yurt içi ve yurt dışı katılımcılar ve ziyaretçiler önemli iş fırsatları yakalayacak. Yurtdışından gelecek binlerce ziyaretçi arasında Çin ve Japonya'dan JD, Meituan, Tmall ve Yunige pazar yerlerinin temsilcileri, gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren üreticilerimizle bir araya gelecekler ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecekler. Randevular bakanlık yetkililerimiz tarafından ayarlandı. Bu da Foodist Fuarı'nın bir bonusu olacak.”

Son dönemde ülkemizin çevresinde yer alan hem Karadeniz havzasında yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı hem de küresel enerji ve ticaret trafiğinin can damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı merkezli jeopolitik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve gerekli önlemleri aldıklarını anlatan Bolat, "Sanayimizin ihtiyaç duyduğu ham maddelerin ve tarımsal üretim için elzem olan girdilerin temininde herhangi bir tedarik darboğazı yaşanmamaktadır. Bununla beraber Türkiye’nin güçlü tarımsal üretim altyapısı, stratejik stok yönetimi ve dinamik dış ticaret kabiliyeti sayesinde gıda arzı ve gıda güvenliği bakımından hiçbir eksiklik veya risk söz konusu değildir. Piyasa spekülasyonlarına mahal vermeden sevkiyatların zamanında yapılması, tedarik zincirinin kesintisiz çalışması ve vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya istikrarlı erişimi için her türlü tedbiri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal hasılada rekor kırdık"

Dünyadaki tarımsal üretimin oluşturduğu katma değerin yüzde 1,75’inin Türkiye’ye ait olduğunu söyleyen T.C. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2002 yılında tarımsal hasılada dünyada 12’nci sırada bulunan Türkiye'nin bugün 7’nci sıraya yükseldiğini ve tarımsal hasılanın da 2025 yılında 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini gördüğünü kaydetti.

Tarım ve gıdanın bugün doğrudan bir milli güvenlik ve beka meselesi olduğunu ifade eden Yumaklı, "Nitekim dünyada yükselen gıda milliyetçiliği ve ülkelerin kendi kaynaklarını koruma arzusu, bunun en açık göstergesidir. Nüfus artışı ve kentleşme hızına baktığımızda, FAO projeksiyonları bize 2050 yılında bugün ürettiğimizden çok daha fazla gıdaya ihtiyaç duyacağımızı gösteriyor. Ancak kaynaklarımız sınırlı. O halde önümüzde çok net bir hedef var: Doğal kaynaklarımızı koruyacağız, birim alandan daha fazla verim alacağız, teknolojiyi ve planlamayı üretimin merkezine koyacağız ve tarımı, sürdürülebilir bir anlayışla geleceğe taşıyacağız. İşte tüm bu küresel fırtınanın ortasında Türkiye, pasif bir izleyici değil; süreci yöneten, altyapısını güçlendiren ve geleceğe hazırlanan güçlü bir aktördür" dedi.

Foodist Fuarı’nı, Türkiye’nin tarımsal üretim ve ihracat gücünün önemli bir vitrini olarak gördüklerini belirten Yumaklı, “Üreticinin emeğini, sanayicinin tecrübesini ve teknolojinin gücünü ihracatçının vizyonuyla buluşturan bu fuarların çok önemli olduğuna inanıyorum. Burada kurulacak her bir iş bağlantısı, imzalanacak her bir anlaşma yalnızca firmalarımıza değer katmayacak; ülkemizin tarımına, ekonomisine ve küresel gıda sisteminin geleceğine atılmış güçlü bir imza olacak. Bu fuardan çıkacak yeni iş birlikleri, yeni yatırımlar ve yeni pazar bağlantıları, Türkiye’nin tarım ve gıda sektöründeki gücünü daha da ileri taşıyacak. Foodist'in üreticilere, sanayicilere, ihracatçılara ve bütün paydaşlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Türkiye bu yarışta güçlü bir avantaja sahip"

Tarımın artık yalnızca bir üretim alanı değil aynı zamanda gıda güvenliği, teknoloji, lojistik, sürdürülebilirlik, sanayi ve en önemlisi de ihracat olduğunu belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, gelecekte gıdayı üreten ülkeler kadar, gıdayı güvenli, sürdürülebilir ve katma değerli üreten ülkelerin kazanacağını söyledi.

Gültepe, "Türkiye bu yarışta güçlü bir avantaja sahip. Ama bu avantajı kalıcı bir ihracat gücüne dönüştürmek zorundayız. Küresel ticarette önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Talep koşulları değişiyor, rekabet artıyor, maliyet baskısı devam ediyor. Böyle bir ortamda gıda sektörümüz büyük bir potansiyel barındırıyor. Biz buradan dünyaya, üretim gücümüzü, Anadolu’nun mutfak zenginliğini, Türk gıda sektörünün kalite ve çeşitliliğini ve bütün bunların arkasındaki güçlü ihracat vizyonunu anlatacağız. Her geçen gün daha da büyüyecek Foodist İstanbul bu vizyona önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Dünyanın en büyük üç fuarından biri olma hedefi

Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'nı dünyanın en büyük üç gıda fuarından biri olma hedefiyle gerçekleştirdiklerini belirten Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ersözlü, Türkiye gıda sektörünün tüm bileşenlerini uluslararası ticaret odaklı bir platformda bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Fuarda 150’den fazla ülkeden yaklaşık 70 bin katılımcı beklediklerini kaydeden Ersözlü, gıda sektöründe siparişlerin yoğunlaştığı Eylül ayında düzenlenen Foodist İstanbul'un, özellikle yılın son çeyreğine yönelik ihracat bağlantıları açısından da önemli fırsatlar sunacağına dikkat çekti.

60 ülkeden 2 binin üzerinde satın alma profesyonelinin Foodist İstanbul’da buluşacağını kaydeden Ersözlü, bunlarla birlikte Uzakdoğu’nun en önemli pazaryerlerinin de alım heyeti programı ile katılımcılarla buluşacağını ifade etti.

Foodist İstanbul’un daha ilk yılında ortaya koyduğu bu başarı tablosunun yakın geleceğin şimdiden habercisi olduğunu belirten TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz de, “Bugün hem küresel gıda endüstrisi hem de Türkiye fuarcılık sektörü olarak büyük bir heyecan yaşıyoruz. Foodist İstanbul Türkiye gıda sektörünün tüm bileşenlerini uluslararası ticaret odaklı bir platformda bir araya getiriyor. Uluslararası nitelikte doğan Foodist İstanbul'un çok kısa bir gelecek içerisinde dünyanın kendi sahasındaki en önemli ilk 3 buluşma noktasından biri haline geleceğine inanıyoruz. Fuarımızın hayata geçmesinde katkısı olan, destek sunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarım ve gıda alanında çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirten TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, "Hedefimiz Türk gıda ürünlerinin dünya pazarlarındaki bilinirliğini, güvenilirliğini ve katma değerlerini daha da artırmak. Çünkü artık küresel rekabet sadece üretmekle sınırlı değil. Markalaşmak, inovasyon geliştirmek, değişen beklentileri takip etmek, sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmek ve doğru pazarlara doğru ürünlerle ulaşmak, üretim kadar önemli. İşte Foodist İstanbul'u bu noktada son derece önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Çünkü Foodist, gıda sektörünün farklı paydaşlarını ortak bir vizyon etrafında buluşturan ve Türkiye'yi küresel gıda ticaretinde daha güçlü bir merkez haline getirmeyi amaçlayan bir platform olarak ortaya çıkıyor. Anadolu'nun bereketinden doğan ürünlerimizi, Türk sanayisinin üretim gücü ve ihracatçımızın girişimci ruhuyla dünyanın çok daha fazla ülkesine ulaştırmak istiyoruz" dedi.

"İstanbul en doğru adres"

Tüm dünyadan alıcıları ve küresel gıda ticaretini İstanbul’da buluşturup güçlü bir çekim merkezi oluşturmak istediklerini belirten TİM Sektörler Konseyi Üyesi Celal Kadooğlu da, "İstanbul; eşsiz konumu, güçlü ulaşım bağlantıları, köklü ticari kültürü ve uluslararası marka değeriyle bu hedef için son derece doğru bir adrestir. Burada altını çizmek isterim ki Türkiye’nin üretim gücü vardır, ihracatçısının dünya pazarlarında tecrübesi vardır, İstanbul’un ise dünyayı bir araya getirecek gücü ve potansiyeli vardır. Bize düşen, bütün bu gücü ortak bir vizyon etrafında buluşturmak ve Foodist İstanbul’u hep birlikte büyütmektir" dedi.

60 ülkeden 2 binin üzerinde satın alma profesyoneli İstanbul'da

Toplam 100.000 metrekare sergileme alanında gerçekleştirilen Foodist İstanbul’da, Avrupa’dan Güney Amerika’ya, Kuzey Afrika’dan Güneydoğu Asya’ya uzanan uluslararası alım heyeti programı kapsamında 60 ülkeden 2.000’in üzerinde satın alma profesyoneli ve karar verici İstanbul’da ağırlanacak.

Yeni ticari bağlantılar oluşturmak amacıyla İstanbul’da bir araya gelecek uluslararası profesyonel alım heyetleri arasında gıda perakende ve dağıtım sektörünün önde gelen oyuncuları, global e-ticaret ve horeca firmaları yer alıyor. Türkiye’nin ihracat potansiyelinin en yüksek olduğu ABD, Kanada, İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Azerbaycan, Japonya, Güney Afrika ve Kolombiya’nın da aralarında bulunduğu 60 ülkeden satın alma profesyonelleri, Foodist İstanbul’da buluşacak.

Böylece Foodist İstanbul, uluslararası pazarlara açılmak isteyen üretici ve ihracatçı firmalar için dünyanın farklı bölgelerinden nitelikli alıcılarla doğrudan temas imkanı sunacak.

B2B görüşmeler yeni ihracat bağlantılarına zemin hazırlıyor

Bine yakın markanın yer alacağı Foodist İstanbul’un 12. Salonu’nda yer alan B2B Görüşme Alanı, katılımcı firmalar ile uluslararası alıcıları bir araya getiriyor. B2B Görüşme Programı kapsamında alıcıların ilgilendiği ürün grupları ile katılımcı firmaların sunduğu ürünler doğrultusunda önceden planlanan ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriliyor.

B2B Görüşme Alanı’nda Türkiye’nin önde gelen gıda perakende zincirleri, e-ticaret platformları ve otel gruplarının satın alma profesyonelleri de temaslarda bulunacaklar. Yerli ve yabancı alım heyetleri ile katılımcı firmalar arasında hedef odaklı ticari bağlantılar kurulmasını sağlayan program; firmaların yeni pazarlara ulaşmalarına, ihracat ağlarını genişletmelerine ve uzun vadeli iş birlikleri geliştirmelerine katkı sunuyor.

Katılımcılarla temas kuracak Uzak Doğulu alıcılar arasında; Çin’in en büyük e-ticaret platformlarından olan Tmall, Alibaba Gruop’un e-ticaret platformlarından Meituan, Çin’in en büyük perakendecisi ve lider e-ticaret şirketi JD ve Japon ithalat acentesi ve lojistik şirketi Yunige gibi firmalar yer alıyor.

Eylül ayında, gıda sektöründe siparişlerin yoğunlaştığı dönemde düzenlenen Foodist İstanbul, özellikle yılın son çeyreğine yönelik ihracat bağlantıları açısından da önemli fırsatlar sunuyor.

Foodist Forum & Show Kitchen ile sektörün gündemi sahneye taşınıyor

Foodist İstanbul ticari görüşmelerin yanı sıra, sektörün geleceğine yönelik kapsamlı bir bilgi ve fikir alışverişine de ev sahipliği yapıyor. Fuar kapsamında düzenlenen Foodist Forum & Show Kitchen, dört gün boyunca gıda sektörünün gündemini farklı başlıklarla sahneye taşıyor.

Foodist Forum’un 13 oturumunda 40 konuşmacı, Türkiye’nin gıda ihracatından dijitalleşmeye, gıda güvenliğinden sürdürülebilirliğe, rejeneratif tarımdan gıda teknolojilerine kadar sektörün dönüşümüne yön veren başlıkları ele alıyor.

Foodist İstanbul’un etkinlik programının bir diğer önemli ayağını Foodist Show Kitchen oluşturuyor. Dört gün boyunca 12 mutfak şovunda 37 şefin yer alacağı sahnede gastronomi, inovasyon ve sosyal katılım bir araya geliyor. Show Kitchen’da geleneksel Türk mutfağı modern yorumlarla sahneye taşınırken, “Zeytinyağlılar” ve “Türk Kruvasanı: Tereyağlı Simit” gibi şovlarla geleneksel lezzetlerin çağdaş gastronomi anlayışıyla yeniden yorumlanması deneyimlenecek.

Down şefler mutfakta

Programın dikkat çeken başlıklarından biri de “Down Şefler Mutfakta” olacak. Sosyal kapsayıcılığın gastronomi üzerinden görünür kılınacağı oturumda Down sendromlu şefler mutfakta yer alarak gastronominin birleştirici ve kapsayıcı gücünü ortaya koyacak.

İhracat vizyonundan dijital rekabete, gıda güvenliğinden sürdürülebilir tarıma, yapay zekâdan robotik üretime ve geleneksel gastronomiden sosyal kapsayıcılığa uzanan kapsamlı programıyla Foodist Forum & Show Kitchen, sektörün farklı paydaşlarını aynı platformda buluşturacak ve gıdanın geleceği dört gün boyunca İstanbul’da konuşulacak.

İhracata değer katan kadınlar platformu Foodist 2026’da

Üreten, geliştiren ve markalarını yeni pazarlara taşımayı hedefleyen kadın girişimcilerimiz, Foodist’te bir araya geliyorlar.

İhracata Değer Katan Kadınlar Platformu kapsamında, İHBİR üyesi 12 kadın girişimcimiz, Foodist 2026 Fuarı’nda çikolata ve şekerli mamullerden unlu mamullere, vegan ve doğal ürünlerden çaya uzanan geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçilerle buluşacak.

Foodist İstanbul’dan gıda sektörüne sosyal fayda

Foodist Forum & Show Kitchen, sektörün gündemini konuşmanın yanı sıra toplumsal faydaya da katkı sağlayacak. Program boyunca katkı sunan konuşmacılar, şefler ve markalar adına Türkiye’nin 7 bölgesine yayılan TİDER Gıda Bankacılığı Ağı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ve ihtiyaçlara erişimine destek olunacak.

Bu yönüyle Foodist İstanbul, gıda sektörünün üretim, ticaret ve gastronomi eksenindeki gücünü sosyal dayanışmayla bir araya getirecek.

Dünyanın en büyük üç gıda fuarından biri olma hedefiyle hazırlanan Foodist İstanbul 2026, 1-4 Eylül 2026 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde Türkiye'nin üretim gücünü uluslararası ticaretle buluşturarak hem sektörün küresel görünürlüğünü artırmayı hem de gıda ihracatına uzun vadeli katkı sağlamayı amaçlıyor. Fuar gıda sektörünün bugünü değerlendirdiği, geleceği tartıştığı ve yeni iş birlikleri için bir araya geldiği sektörün buluşma noktası olacak.