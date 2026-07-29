Forbes, Geleceğin Milyar Dolarlık Girişimleri listesine Türk şirketi aldı!

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ABD’de Forbes, son on iki yıldır TrueBridge Capital Partners ile işbirliği yaparak yakın gelecekte bir milyar dolarlık değerlemeyi geçme potansiyeli taşıyan şirketleri öne çıkarıyor.

Listeye girebilmek için girişimlerin risk sermayesi destekli olması, merkezlerinin ABD'de bulunması ve değerlemelerinin bir milyar doların altında olması gerekiyor.

Zamanın ruhunu yansıtan dikkat çekici bir ayrıntı ise şu: Bu yılki listedeki şirketlerin neredeyse tamamı, kemik iliğinden biyolojik tehditlere, siber güvenlikten tasarıma kadar uzanan alanlarda çalışırken bir şekilde yapay zekadan yararlanıyor.

Forbes Türkiye'nin derlediği habere göre Şimdiye kadar Forbes’un bu listesinde yer alan 275 eski girişimin yüzde 60'ı gerçekten de unicorn oldu.

Bunlar arasında Duolingo ve DoorDash gibi herkesin bildiği şirketler de bulunuyor. Ayrıca 60 şirket satın alındı ya da başka şirketlerle birleşti. Geçen yıl seçilen girişimlerin neredeyse yarısı şimdiden bir milyar doların üzerinde bir değere ulaştı.

Beklenmedik şekilde çok az başarısızlık yaşandı: Yalnızca altı şirket, yani listenin yaklaşık yüzde 2'si, faaliyetlerini durdurdu ya da çöktü.

Melisa Tokmak'ın girişimi Netic listede

Kurucu: Melisa Tokmak (CEO)

Başlıca Yatırımcılar: Founders Fund, Greylock

Toplanan Sermaye: 43 milyon dolar

Değerleme: 450 milyon dolar

Melisa Tokmak ve eşi, Kaliforniya'nın Mill Valley kentinde bir ev satın aldıktan kısa bir süre sonra birkaç bin dolarlık bir elektrik faturasıyla karşılaştı.

Bu durum, sorunun kaynağını bulmak için araştırma yapmalarına neden oldu. Sebep ısıtma sistemi miydi? Yalıtım mıydı? Elektrik tesisatı mıydı? Aradıkları işletmelerin çoğu telefonlarına cevap vermedi. Bazıları ise isimlerini ya da adreslerini bile not almayı unuttu.

Bir randevu ayarlayabildiklerinde ise birinin gerçekten gelip gelmeyeceğini bilmeden beklemek ve bu sırada elektrik faturalarının daha da kabarmasına katlanmak zorunda kaldılar. Sonunda sorunun ısıtma sisteminden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Türkiye'den tam bursla Stanford Üniversitesi'ne gelen Tokmak, yaşadığı bu deneyimin ardından Scale AI'daki mühendislik direktörlüğü görevinden ayrılarak tesisat, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) gibi saha hizmeti veren işletmeleri yapay zeka ile buluşturmak amacıyla Netic'i kurdu.

Bugün bir müşteri telefon ettiğinde, mesaj attığında ya da bir sorunla ulaştığında, Netic'in yapay zeka destekli otonom sistemi sorunu teşhis edebiliyor, müşteriye olası çözüm yollarını adım adım anlatabiliyor veya gerekli olması halinde bir teknisyenin yönlendirilmesini organize ederek sonraki süreci de takip edebiliyor.

Melisa Tokmak kimdir?

Manisa'nın Salihli ilçesinde doğan Melisa Tokmak, TEVİTÖL Lisesi'nde eğitimini sürdürürken Stanford Üniversitesi'ne yaz okulu için seçilen öğrencilerden biri oldu.

Bu süreçten sonra İngilizce eğitimi için The United World College'ın sınavlarına kazanıp ve Hindistan'a giden Tokmak, lisans eğitimini Stanford Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Facebook'ta iş hayatına başlayan Tokmak 2019 yılında Scale AI'a mühendislik direktörü olarak çalışmaya başladı. 2023 yılında ise kendi girişimi Netic'i kurdu.

Forbes Geleceğin Milyar Dolarlık Girişimleri 2026 listesinde yer alan diğer girişimler

Abby Care

Kurucu: Havi Nguyen

Başlıca Yatırımcılar: Khosla Ventures, Sequoia Capital, Thrive Capital

Toplanan Sermaye: 45 milyon dolar

Değerleme: 225 milyon dolar

American Terawatt

Kurucular: Ron Bhattacharyay, Ricky Moezinia,Rob Parker, Anton Troynikov (CEO)

Başlıca Yatırımcılar: Altimeter Capital, Founders Fund

Toplanan Sermaye: 52 milyon dolar

Değerleme: 350 milyon dolar

Clair

Kurucular: Alex Kostecki, Erich Nussbaumer, Nico Simko (CEO)

Başlıca Yatırımcılar: Founder Collective, Kairos, Thrive Capital, Upfront Ventures, Walkabout Ventures

Toplanan Sermaye: 69 milyon dolar

Değerleme: 145 milyon dolar

Cogent Security

Kurucular: Thanos Baskous, Vineet Edupuganti (CEO), Geng SngBaşlıca Yatırımcılar: Bain Capital Ventures, Greylock

Toplanan Sermaye: 53 milyon dolar

Değerleme: 320 milyon dolar

Crosby

Kurucular: Ryan Daniels (CEO), John Sarihan

Başlıca Yatırımcılar: Bain Capital Ventures, Index Ventures, Lux Capital, Sequoia Capital

Toplanan Sermaye: 85 milyon dolar

Değerleme: 400 milyon dolar

DepthFirst

Kurucular: Andrea Michi, Qasim Mithani (CEO), Daniele Perito

Başlıca Yatırımcılar: Accel, Meritech Capital

Toplanan Sermaye: 120 milyon dolar

Değerleme: 580 milyon dolar

Elorian AI

Kurucular: Andrew Dai (CEO), Seth Neel, Yinfei Yang

Başlıca Yatırımcılar: Altimeter Capital, Menlo Ventures, Striker Venture Partners

Toplanan Sermaye: 55 milyon dolar

Değerleme: 300 milyon dolar

FleetWorks

Kurucular: Paul Singer (CEO), Quang Tran

Başlıca Yatırımcılar: First Round Capital

Toplanan Sermaye: 17 milyon dolar

Değerleme: 75 milyon dolar

Flora

Kurucular: Alex Li, Weber Wong (CEO)

Başlıca Yatırımcılar: Hanabi, Redpoint Ventures

Toplanan Sermaye: 52 milyon dolar

Değerleme: 260 milyon dolar

Fortell Research

Kurucular: Andrew Casper, Matthew de Jonge (CEO), Igor Lovchinsky, Cole Morris

Başlıca Yatırımcılar: Founders Fund, Thrive Capital, Valor Equity Partners

Toplanan Sermaye: 163 milyon dolar

Değerleme: 740 milyon dolar

Gumloop

Kurucular: Rahul Behal, Max Brodeur-Urbas (CEO)

Başlıca Yatırımcılar: Benchmark, First Round Capital, Nexus Venture Partners

Toplanan Sermaye: 70 milyon dolar

Değerleme: 300 milyon dolar

Juicebox

Kurucular: Ishan Gupta, David Paffenholz (CEO)

Başlıca Yatırımcılar: DST Global, NFDG, Sequoia Capital

Toplanan Sermaye: 116 milyon dolar

Değerleme: 850 milyon dolar

Lotus Health

Kurucular: KJ Dhaliwal (CEO), Zekka Nelson

Başlıca Yatırımcılar: CRV, Kleiner Perkins

Toplanan Sermaye: 41 milyon dolar

Değerleme: 150 milyon dolar

Ossium Health

Kurucular: Kevin Caldwell (CEO), Erik Woods

Başlıca Yatırımcılar: CPMG, First Round Capital, General Catalyst, Vivo Capital

Toplanan Sermaye: 158 milyon dolar

Değerleme: 300 milyon dolar

Outtake

Kurucu: Alex Arjun Dhillon (CEO)

Başlıca Yatırımcılar: CRV, ICONIQ Growth

Toplanan Sermaye: 60 milyon dolar

Değerleme: 375 milyon dolar+

Pace

Kurucu: Jamie Cuffe (CEO)

Başlıca Yatırımcılar: Sequoia Capital, Thrive Capital

Toplanan Sermaye: 55 milyon dolar

Değerleme: 375 milyon dolar

Rillet

Kurucular: Nicolas Kopp (CEO), Stelios Modes

Başlıca Yatırımcılar: Andreessen Horowitz, Creandum, First Round Capital, ICONIQ, Sequoia Capital

Toplanan Sermaye: 110 milyon dolar

Değerleme: 500 milyon dolar

Roadrunner

Kurucular: Joubin Mirzadegan (CEO), Ajay Natarajan, Eugene Shao

Başlıca Yatırımcılar: Founders Fund, Kleiner Perkins

Toplanan Sermaye: 27 milyon dolar

Değerleme: 200 milyon dolar

Valthos

Kurucular: Kathleen McMahon (CEO), Tess van Stekelenburg

Başlıca Yatırımcılar: Founders Fund, Lux Capital, OpenAI

Toplanan Sermaye: 30 milyon dolar

Değerleme: 200 milyon dolar+