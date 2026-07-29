Forbes, Geleceğin Milyar Dolarlık Girişimleri listesine Türk şirketi aldı!
Forbes’un yakın gelecekte unicorn olacağını tahmin ettiği risk sermayesi destekli girişimleri sıraladığı Geleceğin Milyar Dolarlık Girişimleri listesinde bu yıl da yapay zeka öne çıktı. Sıralamada ABD'de yaşayan Melisa Tokmak'ın 2023 yılında kurduğu ve 450 milyon dolar değerlemeye sahip Netic de yer aldı.
ABD’de Forbes, son on iki yıldır TrueBridge Capital Partners ile işbirliği yaparak yakın gelecekte bir milyar dolarlık değerlemeyi geçme potansiyeli taşıyan şirketleri öne çıkarıyor.
Listeye girebilmek için girişimlerin risk sermayesi destekli olması, merkezlerinin ABD'de bulunması ve değerlemelerinin bir milyar doların altında olması gerekiyor.
Zamanın ruhunu yansıtan dikkat çekici bir ayrıntı ise şu: Bu yılki listedeki şirketlerin neredeyse tamamı, kemik iliğinden biyolojik tehditlere, siber güvenlikten tasarıma kadar uzanan alanlarda çalışırken bir şekilde yapay zekadan yararlanıyor.
Forbes Türkiye'nin derlediği habere göre Şimdiye kadar Forbes’un bu listesinde yer alan 275 eski girişimin yüzde 60'ı gerçekten de unicorn oldu.
Bunlar arasında Duolingo ve DoorDash gibi herkesin bildiği şirketler de bulunuyor. Ayrıca 60 şirket satın alındı ya da başka şirketlerle birleşti. Geçen yıl seçilen girişimlerin neredeyse yarısı şimdiden bir milyar doların üzerinde bir değere ulaştı.
Beklenmedik şekilde çok az başarısızlık yaşandı: Yalnızca altı şirket, yani listenin yaklaşık yüzde 2'si, faaliyetlerini durdurdu ya da çöktü.
Melisa Tokmak'ın girişimi Netic listede
Kurucu: Melisa Tokmak (CEO)
Başlıca Yatırımcılar: Founders Fund, Greylock
Toplanan Sermaye: 43 milyon dolar
Değerleme: 450 milyon dolar
Melisa Tokmak ve eşi, Kaliforniya'nın Mill Valley kentinde bir ev satın aldıktan kısa bir süre sonra birkaç bin dolarlık bir elektrik faturasıyla karşılaştı.
Bu durum, sorunun kaynağını bulmak için araştırma yapmalarına neden oldu. Sebep ısıtma sistemi miydi? Yalıtım mıydı? Elektrik tesisatı mıydı? Aradıkları işletmelerin çoğu telefonlarına cevap vermedi. Bazıları ise isimlerini ya da adreslerini bile not almayı unuttu.
Bir randevu ayarlayabildiklerinde ise birinin gerçekten gelip gelmeyeceğini bilmeden beklemek ve bu sırada elektrik faturalarının daha da kabarmasına katlanmak zorunda kaldılar. Sonunda sorunun ısıtma sisteminden kaynaklandığı ortaya çıktı.
Türkiye'den tam bursla Stanford Üniversitesi'ne gelen Tokmak, yaşadığı bu deneyimin ardından Scale AI'daki mühendislik direktörlüğü görevinden ayrılarak tesisat, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) gibi saha hizmeti veren işletmeleri yapay zeka ile buluşturmak amacıyla Netic'i kurdu.
Bugün bir müşteri telefon ettiğinde, mesaj attığında ya da bir sorunla ulaştığında, Netic'in yapay zeka destekli otonom sistemi sorunu teşhis edebiliyor, müşteriye olası çözüm yollarını adım adım anlatabiliyor veya gerekli olması halinde bir teknisyenin yönlendirilmesini organize ederek sonraki süreci de takip edebiliyor.
Melisa Tokmak kimdir?
Manisa'nın Salihli ilçesinde doğan Melisa Tokmak, TEVİTÖL Lisesi'nde eğitimini sürdürürken Stanford Üniversitesi'ne yaz okulu için seçilen öğrencilerden biri oldu.
Bu süreçten sonra İngilizce eğitimi için The United World College'ın sınavlarına kazanıp ve Hindistan'a giden Tokmak, lisans eğitimini Stanford Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Facebook'ta iş hayatına başlayan Tokmak 2019 yılında Scale AI'a mühendislik direktörü olarak çalışmaya başladı. 2023 yılında ise kendi girişimi Netic'i kurdu.
Forbes Geleceğin Milyar Dolarlık Girişimleri 2026 listesinde yer alan diğer girişimler
Abby Care
Kurucu: Havi Nguyen
Başlıca Yatırımcılar: Khosla Ventures, Sequoia Capital, Thrive Capital
Toplanan Sermaye: 45 milyon dolar
Değerleme: 225 milyon dolar
American Terawatt
Kurucular: Ron Bhattacharyay, Ricky Moezinia,Rob Parker, Anton Troynikov (CEO)
Başlıca Yatırımcılar: Altimeter Capital, Founders Fund
Toplanan Sermaye: 52 milyon dolar
Değerleme: 350 milyon dolar
Clair
Kurucular: Alex Kostecki, Erich Nussbaumer, Nico Simko (CEO)
Başlıca Yatırımcılar: Founder Collective, Kairos, Thrive Capital, Upfront Ventures, Walkabout Ventures
Toplanan Sermaye: 69 milyon dolar
Değerleme: 145 milyon dolar
Cogent Security
Kurucular: Thanos Baskous, Vineet Edupuganti (CEO), Geng SngBaşlıca Yatırımcılar: Bain Capital Ventures, Greylock
Toplanan Sermaye: 53 milyon dolar
Değerleme: 320 milyon dolar
Crosby
Kurucular: Ryan Daniels (CEO), John Sarihan
Başlıca Yatırımcılar: Bain Capital Ventures, Index Ventures, Lux Capital, Sequoia Capital
Toplanan Sermaye: 85 milyon dolar
Değerleme: 400 milyon dolar
DepthFirst
Kurucular: Andrea Michi, Qasim Mithani (CEO), Daniele Perito
Başlıca Yatırımcılar: Accel, Meritech Capital
Toplanan Sermaye: 120 milyon dolar
Değerleme: 580 milyon dolar
Elorian AI
Kurucular: Andrew Dai (CEO), Seth Neel, Yinfei Yang
Başlıca Yatırımcılar: Altimeter Capital, Menlo Ventures, Striker Venture Partners
Toplanan Sermaye: 55 milyon dolar
Değerleme: 300 milyon dolar
FleetWorks
Kurucular: Paul Singer (CEO), Quang Tran
Başlıca Yatırımcılar: First Round Capital
Toplanan Sermaye: 17 milyon dolar
Değerleme: 75 milyon dolar
Flora
Kurucular: Alex Li, Weber Wong (CEO)
Başlıca Yatırımcılar: Hanabi, Redpoint Ventures
Toplanan Sermaye: 52 milyon dolar
Değerleme: 260 milyon dolar
Fortell Research
Kurucular: Andrew Casper, Matthew de Jonge (CEO), Igor Lovchinsky, Cole Morris
Başlıca Yatırımcılar: Founders Fund, Thrive Capital, Valor Equity Partners
Toplanan Sermaye: 163 milyon dolar
Değerleme: 740 milyon dolar
Gumloop
Kurucular: Rahul Behal, Max Brodeur-Urbas (CEO)
Başlıca Yatırımcılar: Benchmark, First Round Capital, Nexus Venture Partners
Toplanan Sermaye: 70 milyon dolar
Değerleme: 300 milyon dolar
Juicebox
Kurucular: Ishan Gupta, David Paffenholz (CEO)
Başlıca Yatırımcılar: DST Global, NFDG, Sequoia Capital
Toplanan Sermaye: 116 milyon dolar
Değerleme: 850 milyon dolar
Lotus Health
Kurucular: KJ Dhaliwal (CEO), Zekka Nelson
Başlıca Yatırımcılar: CRV, Kleiner Perkins
Toplanan Sermaye: 41 milyon dolar
Değerleme: 150 milyon dolar
Ossium Health
Kurucular: Kevin Caldwell (CEO), Erik Woods
Başlıca Yatırımcılar: CPMG, First Round Capital, General Catalyst, Vivo Capital
Toplanan Sermaye: 158 milyon dolar
Değerleme: 300 milyon dolar
Outtake
Kurucu: Alex Arjun Dhillon (CEO)
Başlıca Yatırımcılar: CRV, ICONIQ Growth
Toplanan Sermaye: 60 milyon dolar
Değerleme: 375 milyon dolar+
Pace
Kurucu: Jamie Cuffe (CEO)
Başlıca Yatırımcılar: Sequoia Capital, Thrive Capital
Toplanan Sermaye: 55 milyon dolar
Değerleme: 375 milyon dolar
Rillet
Kurucular: Nicolas Kopp (CEO), Stelios Modes
Başlıca Yatırımcılar: Andreessen Horowitz, Creandum, First Round Capital, ICONIQ, Sequoia Capital
Toplanan Sermaye: 110 milyon dolar
Değerleme: 500 milyon dolar
Roadrunner
Kurucular: Joubin Mirzadegan (CEO), Ajay Natarajan, Eugene Shao
Başlıca Yatırımcılar: Founders Fund, Kleiner Perkins
Toplanan Sermaye: 27 milyon dolar
Değerleme: 200 milyon dolar
Valthos
Kurucular: Kathleen McMahon (CEO), Tess van Stekelenburg
Başlıca Yatırımcılar: Founders Fund, Lux Capital, OpenAI
Toplanan Sermaye: 30 milyon dolar
Değerleme: 200 milyon dolar+