Forbes Global Zenginler Listesi'nde Hamdi Ulukaya'dan rekor yükseliş: Zirve değişti, o artık en zengin Türk

Forbes’un her yıl nisan ayında yayınladığı küresel dolar milyarderleri listesinde bu sene toplam serveti 79,4 milyar dolar olan 35 Türk yer aldı. Murat Ülker dokuzuncu kez listesinin zirvesindeydi. Ancak Hamdi Ulukaya’nın kurucusu ve CEO’su olduğu Chobani’nin perşembe günü 650 milyon dolar yatırım aldığını açıklamasıyla zirve el değiştirdi.

Ulukaya'dan rekor sıçrayış

Forbes’un hesaplamalarına göre şirketin yüzde 68’ine sahip olduğu tahmin edilen Ulukaya’nın serveti yatırımın ardından 11 milyar dolar birden arttı. Serveti 13,5 milyar dolara ulaşan Chobani CEO’su Forbes’un dünyanın en zengin insanlarını sıraladığı Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’nde 2,1 milyar dolarlık servetiyle 1868'nci sıradayken güncellenen listede 202'nci sıraya çıktı. Sıralamadaki bu değişiklikle Ulukaya 5,4 milyar dolar servete sahip olduğu tahmin edilen Murat Ülker’i de geçmiş oldu.

Yatırımları neler?

Şirket aldığı 650 milyon dolar yatırım ile 20 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Chobani bu yatırımları, Idaho'daki fabrikanın genişletilmesi için kullanarak üretimi yüzde 50 artırmayı ve New York'un kuzeyindeki 1,2 milyar dolarlık tesisini finanse etmeyi planlıyor. Chobani, diğer pazarlarda da büyük satın almalar gerçekleştirdi. Bunlar arasında 2023 yılında kahve makinesi üreticisi La Colombe'yi 900 milyon dolara satın alması ve mayıs ayında bitki bazlı dondurulmuş gıda tedarikçisi Daily Harvest'ı açıklanmayan bir bedelle satın alması yer alıyor.

Ulukaya, 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Yıllar sonra, eski bir Kraft tesisini satın aldıktan sonra New York'un kuzeyinde süt ürünleri şirketini kurdu. Chobani'nin popülaritesi son yıllarda hızla arttı. 2024 yılında ABD'nin en çok satan yoğurt markası oldu ve bu popülarite 3 milyar dolarlık gelir sağladı. Milyarder, 2021 yılında şirketi halka açmak için gerekli belgeleri hazırladı ancak halka arz piyasasının soğumasıyla Eylül 2022'de bu planlarından vazgeçti. Chobani'yi yönetmenin yanı sıra Ulukaya, Japon bira devi Sapporo’nun kapattığı, San Francisco'nun ikonik Anchor Brewing Company'yi satın alarak yeniden canlandırdı.