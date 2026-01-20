Forbes: Hazırlanın başlıyor I Dolar için çöküş uyarısı!

Bitcoin ve altın son aylarda zıt bir seyir izlerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşı söylemleri ve Grönland çıkışı, dolar üzerindeki baskıyı yeniden artırdı.

Gece saatlerinde Bitcoin sert bir düşüş yaşayarak dakikalar içinde 96 bin dolardan 90 bin dolara gerilerken, aynı zaman diliminde altın güvenli liman talebiyle yükselişini hızlandırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Trump’ın, Danimarka Grönland için anlaşmayı kabul etmezse sekiz NATO müttefikine gümrük vergisi getirebileceği yönündeki açıklaması piyasaları sarsan etmenlerden biri oldu.

Analistlerden “stagflasyon” uyarısı

Bank of America CEO’sunun 6 trilyon dolarlık kripto uyarısının ardından gözler bu haftaki ABD enflasyon verilerine çevrildi. Piyasada beklenti üzeri bir PCE (kişisel tüketim harcamaları) enflasyonu öngörülüyor.

Oksijen'in Forbes'tan derlediği habere göre Barclays ve Morgan Stanley ekonomistleri aralık PCE tahminlerini %2,8–%2,9 aralığına yükseltti. BNP Paribas analisti Andy Schneider ise Reuters’a gönderdiği notta verinin geçen haftaki %2,7’lik TÜFE’nin belirgin şekilde üzerinde gelebileceğini belirtti.

Perşembe açıklanacak çekirdek PCE, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olması nedeniyle kritik görülüyor. Beklentiler, zayıf büyüme ile yüksek enflasyonun birleştiği “stagflasyon” riskini yeniden gündeme taşıdı.

Dolar zayıfladı, güvenli limanlara kaçış başladı

Altın ve gümüş doların değer kaybıyla birlikte zirve tazelerken, analistler sürecin 2024’teki “doların değer kaybına karşı kıt varlıklara yöneliş” (debasement trade) trendine benzediğine dikkat çekiyor.

Gold yatırımcısı Peter Schiff, X’te yaptığı paylaşımda:

“Doların çöküşü tüketici fiyatlarını uçuracak. Eşi görülmemiş bir stagflasyona hazır olun” ifadelerini kullandı.

The yield on the 10-year JGB is now above 2.22% and rising fast. This portends a crash in U.S. Treasuries that will also send mortgage rates soaring. At the same time, a coming collapse in the dollar will send consumer prices soaring. Get ready for unprecedented stagflation. — Peter Schiff (@PeterSchiff) January 19, 2026

Geçen yıl yatırımcılar doların değer kaybına karşı Bitcoin, altın, gümüş, bakır ve hisse senetleri gibi kıt varlıklara yönelmişti. Bu eğilimin bu hafta yeniden hızlandığı görülüyor.

Grönland krizi doları vurdu

Trade Nation kıdemli piyasa analisti David Morrison, Trump’ın Grönland üzerinden NATO müttefiklerini hedef alan yeni gümrük vergisi tehdidinin dolar satışlarını tetiklediğini belirterek, “Dolar Endeksi sert şekilde düşerek 99,00 seviyesinin altına indi; geçen haftanın altı haftalık zirvesinden geri döndü” dedi.

BNP Paribas emtia stratejisi direktörü David Wilson ise Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede ons altının 5 bin dolar hedefinin artık görünür olduğunu söyledi. Analistler, jeopolitik belirsizliğin risk iştahını düşürdüğünü ve bunun Bitcoin üzerinde baskı yarattığını ifade ediyor.

Coin Bureau kurucu ortağı ve dijital varlık analisti Nic Puckrin ise "Buradan aşağı yönlü hareketin devamı muhtemel. 88 bin dolar güçlü destek. Grönland çevresindeki belirsizlikler daha da artabilir” değerlendirmesini yaptı.