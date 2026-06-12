Forbes listesi: ABD’nin en başarılı göçmenleri arasında 4 Türk yer aldı

ABD’deki Özgürlük Heykeli gibi büyük bir simge bile ABD doğumlu değildir; 1885 yılında Fransa tarafından Amerika’ya hediye edilmiştir ve göçmenlerin yeni bir hayat kurmak için geldiği ülke olma özelliğini simgeler. Bu ruha dikkat çekmek isteyen Forbes, ABD’nin 250. kuruluş yılı kapsamında yaşayan en başarılı 250 göçmeni listeledi.

Google’ın kurucu ortaklarından, Sovyetler Birliği’nden göç eden Sergey Brin’den, henüz 3 yaşındayken Tayvan’dan ABD’ye gelen AMD CEO’su Lisa Su’ya kadar birçok göçmen, Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomik ve teknolojik gelişimine önemli katkılar sundu. Citi Research’e göre göç olmasaydı ABD’nin 1990 ile 2016 arasındaki ekonomik büyümesi 15 puan daha düşük olurdu. Ancak ABD’deki yeni göç politikaları, bu kişilerin başarıya ulaşırken izlediği yolları daraltıyor. Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang geçen sonbaharda CNBC’ye verdiği demeçte, “Ailem ve benim burada bulunma fırsatımız, H-1B vizesindeki son değişikliklerle mümkün olmazdı” dedi.

Forbes’un listesinde dört Türk

Forbes’un 250 ismi sıraladığı listede dört Türk isim de yer alıyor; Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen sırasıyla 52. ve 53. sırada yer alıyor. Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ise 131. sırada bulunuyor. 2024 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan Daron Acemoğlu ise 232. sırada yer alıyor. Listede bu isimler şöyle yer aldı:

52. Eren Özmen, 67 • Türkiye

Eren Özmen, işletme yönetimi yüksek lisansı için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. 1994 yılında, eşi Fatih ile birlikte Sierra Nevada Corporation'ı satın aldı ve bu şirketi savunma ve havacılık sektöründe bir dev haline getirdi.

53. Fatih Özmen, 68 • Türkiye

Fatih Özmen, eşi ile birlikte şirketi satın almadan önce Sierra Nevada Corporation'da mühendis olarak çalışıyordu.

131. Aziz Sancar, 79 • Türkiye

Aziz Sancar, 2015 yılında DNA onarımı alanındaki araştırmalarıyla Nobel Kimya Ödülü'nü kazandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne eğitim için gelen Türk öğrencileri desteklemek amacıyla Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi'ni kurdu.

232. Daron Acemoglu, 58 • Türkiye

Acemoglu, meslektaşı ekonomist James Robinson ile birlikte kaleme aldığı Why Nations Fail (Uluslar Neden Başarısız Olur?) adlı kitabıyla ün kazandı. 2024 yılında Simon Johnson ile birlikte Nobel Ekonomi Ödülü’nü Robinson ile paylaştı.

Forbes 250 Amerika’nın yaşayan en başarılı göçmenleri listesindeki ilk 10 isim

1. Arnold Schwarzenegger, 78 • Avusturya

Schwarzenegger, 1968’de başka alanlarda da başarı kazanmak amacıyla ABD’ye geldiğinde zaten şampiyon bir vücut geliştirmeciydi. Milyarder iş insanı, bir gayrimenkul patronu, film yıldızı ve Kaliforniya valisi olarak iki dönem görev yaptı.

2. Elon Musk, 54 • Güney Afrika

Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı, Güney Afrika’nın Pretoria kentinde büyüdü ve kendi kendine kod yazmayı öğrendi. 2002 yılında ABD vatandaşı oldu aynı yıl SpaceX’i kurdu.

3. Sergey Brin, 52 • Rusya

Google’ın kurucu ortaklarından Brin, Yahudilere yönelik baskılardan kaçan Sovyet mültecileri olan ailesiyle birlikte 6 yaşında ABD’ye geldi. Brin, 2019’da Google’daki aktif görevlerinden ayrıldı ancak dört yıl sonra şirketin yapay zeka çalışmalarına liderlik etmek için yeniden aktif rol üstlendi.

4. Jensen Huang, 63 • Tayvan

Nvidia’nın CEO’su, geçen yıl çalışanlarına gönderdiği bir notta şöyle dedi: “Sizlerin ve dünyanın dört bir yanındaki parlak çalışma arkadaşlarımızın inşa ettiği Nvidia mucizesi, göç olmadan mümkün olmazdı.”

5. Rupert Murdoch, 95 • Avustralya

Medya patronu 1973 yılında ABD’ye geldi ve Wall Street Journal, New York Post ve Fox News’in sahipliği aracılığıyla Amerikan iş dünyası, kültürü ve siyaseti üzerinde derin bir etki yarattı.

6. Peter Thiel, 58 • Almanya

Silikon Vadisi’nin “filozof kralı” olarak anılan Thiel, bebekken Almanya’dan ABD’ye geldi. Daha sonra Stanford Üniversitesi’nde lisans ve hukuk derecelerini aldı ve ardından PayPal’ın kurucu ortaklarından biri oldu.

7. Thomas Peterffy, 81 • Macaristan

Elektronik işlemciliğin öncülerinden ve Interactive Brokers’ın kurucusu olan Peterffy, 21 yaşında New York’a geldi. Komünizm nedeniyle servetini kaybetmiş aristokrat bir ailenin yoksul bir torunuydu.

8. Lisa Su, 56 • Tayvan

AMD’nin CEO’su, 3 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD’ye göç etti. 2014 yılında CEO görevini üstlendiğinde, Wall Street’te birçok kişi AMD’yi “yatırım yapılabilir olmayan” bir şirket olarak görüyordu. Su, şirketi bir yapay zeka devine dönüştürdü ve bu süreçte kendisi de milyarder oldu.

9. Vlad Tenev, 39 • Bulgaristan

Tenev, henüz 5 yaşındayken Amerika’ya geldi. Göçmen ebeveynlerin ABD doğumlu çocuğu olan Robinhood’un kurucu ortağı Baiju Bhatt ile Stanford Üniversitesi’nde tanıştı.

10. Wolfgang Puck, 76 • Avusturya

Ünlü şef Puck, 1980’lerde West Hollywood’daki Spago restoranıyla “Kaliforniya mutfağının” öncülerinden biri oldu. Mutfaktaki ününü onlarca lüks ve hızlı servis restoranına, ardından dondurulmuş hazır yemeklere ve mutfak gereçlerine dönüştürdü.